Криптобіржа BYDFi: надійна платформа для трейдерів

BYDFi (колишня BitYard) — це молода, але вже популярна криптовалютна біржа, яка приваблює активних трейдерів своїми низькими комісіями, інноваційними торговими інструментами та розширеними функціями. Платформа забезпечує зручну екосистему для спотової та похідної торгівлі, що підходить як початківцям, так і досвідченим користувачам. У 2023 році Forbes включив BYDFi до списку 10 найкращих криптобірж. Що ж робить її такою привабливою для трейдерів — розбирався «Мінфін».

Про BYDFi

BYDFi — це багатофункціональна криптовалютна біржа, орієнтована на активних трейдерів у всьому світі. Вона пропонує понад 600 спотових торгових пар та понад 100 похідних інструментів, включно з токенами з кредитним плечем.

Платформа також забезпечує трейдерів широким набором функцій, включаючи інтерактивні графіки, інструменти для технічного аналізу, швидке виконання угод та зручне управління позиціями навіть в умовах високої волатильності ринку, — все, що треба для активної торгівлі.

Трохи історії

Платформа була створена у 2020 році під назвою BitYard, але у 2023 році змінила назву на BYDFi, що розшифровується, як «BUIDL Your Dream Finance». Термін «BUIDL» є популярним криптовалютним сленгом, який закликає користувачів активно будувати своє фінансове майбутнє у світі цифрових активів. «F» у назві розшифровується, як «Finance» (фінанси), «i» означає кожного користувача.

BYDFi підкреслює створення можливостей, які визначать майбутнє криптовалют, включаючи їх розширення застосування, яке виходить за рамки NFT, метавсесвітів та GameFi.

Можливості BYDFi

Спотова торгівля та конвертація

Платформа BYDFi пропонує понад 600 торгових пар на спотовому ринку, серед яких такі провідні криптовалюти, як BTC та ETH, а також менш відомі альткоїни. Це дає змогу користувачам обирати стратегії, які підходять саме їм, включаючи інвестиції в альткоїни з високим потенціалом прибутковості.

Для зручності трейдерів BYDFi пропонує інструменти для швидкої купівлі та продажу криптовалют через портали Convert та OTC. Завдяки функції миттєвого обміну користувачі можуть легко конвертувати одну криптовалюту в іншу буквально в один клік. Такий підхід виключає необхідність використання книги замовлень, що робить платформу ідеальним вибором як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, які цінують швидкість і простоту.

Купівля та продаж криптовалют

Для тих, хто тільки починає свій шлях у світі криптовалют, процес купівлі може здатися складним. Але BYDFi спрощує його до мінімуму. Платформа підтримує понад 100 фіатних валют, серед яких долари США, євро та фунти стерлінгів, що дозволяє легко купувати крипту.

BYDFi використовує декілька платіжних систем, включаючи Transak, Coinify та Banxa. Ці сервіси підтримують оплати через Visa, Mastercard, а також SEPA-перекази для європейських клієнтів. Крім того, Banxa інтегрований з Apple Pay, що зручно для користувачів iPhone та iPad. Завдяки цьому шлюзу користувачі можуть зосередитися на створенні інвестиційних стратегій, а не на технічних нюансах придбання.

Похідні інструменти

Однією з ключових переваг BYDFi є доступ до похідних фінансових інструментів, що робить торгівлю ними простою навіть для початківців. Платформа пропонує два основні похідні продукти: безстрокові контракти та токени з кредитним плечем.

Безстрокові контракти. Цей тип деривативів не має терміну дії та поділяється на два види: USDT-M та COIN-M. USDT-M контракти розраховуються у стейблкоїнах USDT і підтримують широкий вибір криптовалют із кредитним плечем до 200х. COIN-M контракти (зворотні безстрокові) розраховуються в криптовалютах. Вони пропонують 5 торгових пар і кредитне плече до 100х.

Завдяки таким функціям платформа BYDFi забезпечує гнучкі можливості для трейдингу як для початківців, так і для досвідчених користувачів.

Токени з кредитним плечем. BYDFi пропонує простий спосіб торгувати криптовалютами з використанням кредитного плеча без складних налаштувань або ризику втрати застави. Токени з кредитним плечем дозволяють збільшити потенційний прибуток або скоротити збитки, залежно від руху ринку.

На платформі доступні два види таких токенів:

3X Long — для заробітку, якщо ціна криптовалюти зростає.

3X Short — для заробітку, якщо ціна криптовалюти падає.

При цьому вам не потрібно вносити додаткові кошти, як заставу (маржу), що робить цей інструмент безпечнішим та зрозумілішим для початківців. Ви можете обирати з-понад 30 популярних криптовалют і легко розпочати торгівлю, навіть якщо у вас немає великого досвіду.

Додатковий заробіток

BYDFi також надає можливість додаткового заробітку. Ось два основні варіанти:

Вітальні винагороди. Виконуючи різноманітні завдання, ви можете отримати до $2 888 у вигляді винагород. Завдання бувають різних рівнів складності — від простих для початківців до розширеніших. Наприклад:

Після проходження KYC (верифікації особистості) ви отримаєте «таємничу коробку» з випадковими криптоактивами.

За впровадження Google 2FA (двофакторної автентифікації), налаштування антифішингових кодів і приєднання до спільноти ви отримаєте 2 купони USDT для безстрокових контрактів.

Партнерська програма. BYDFi пропонує вигідну реферальну програму, яка дозволяє заробляти до 50% комісії за кожного запрошеного користувача, який почне торгувати на платформі.

Що отримують учасники програми:

Виплати комісії в реальному часі.

Постійні знижки для ваших рефералів.

Доступ до спеціального партнерського центру.

Запрошення на офлайн-зустрічі та ексклюзивні подарунки.

Участь у спеціальних торгових конкурсах.

Тобто є можливість заробляти не лише від торгівлі, але й за рахунок залучення нових користувачів.

Розширені діаграми та торгові інструменти

BYDFi пропонує зручні інструменти для аналізу ринку, які допомагають трейдерам приймати обґрунтовані рішення. До них належать інтерактивні діаграми, різні типи ордерів і параметри технічного аналізу.

Можливості для аналізу:

Інтерактивні діаграми доступні через зручний інтерфейс, що дозволяє вивчати рух цін та аналізувати ринок.

Вибір із великої кількості технічних індикаторів допомагає трейдерам керувати ризиками та планувати стратегії.

Можливість малювати лінії й позначки на графіках дозволяє деталізувати аналіз.

Демо-трейдинг

Користувачі можуть використовувати демо-рахунок із балансом 100,000 USDT для практики та вивчення торгових стратегій.

А як у BYDFi із безпекою?

Звичайно, із безпекою у BYDFi також все добре. Попри свій відносно молодий вік, платформа вже здобула репутацію безпечної біржі завдяки надійним заходам захисту та отриманим ліцензіям у США та Канаді. Вона пропонує багаторівневу систему захисту, яка охоплює всі аспекти роботи — від захисту облікових записів користувачів до безпеки серверів та вебтрафіку.

Ось ключові заходи безпеки, запроваджені BYDFi:

1. Захист облікових записів:

Усі користувачі повинні ввімкнути двоетапну автентифікацію (2FA).

Можливість використання антифішингових кодів для додаткового захисту.

2. Зберігання активів:

Більшість цифрових активів зберігається у холодних офлайн-гаманцях, що мінімізує ризики зламу.

Використання технологій мультипідписів для безпечного управління депозитами та зняттям коштів.

3. Безпека платформи:

Захист вебтрафіку за допомогою зашифрованого протоколу SSL.

Зберігання паролів із використанням алгоритму SHA512.

Використання Cloudflare для захисту від DDoS-атак.

4. Фізична та мережева безпека:

Сервери платформи розміщуються на базі авторитетних сервісів Amazon Web Services (AWS), які забезпечують високий рівень фізичної безпеки та внутрішнього контролю.

Механізм багаторівневої автентифікації для доступу до апаратного забезпечення відповідає стандартам FIPS PUB 140−2 рівня 3 або вище.

5. Аудит та перевірка:

Платформа проводить регулярні перевірки систем безпеки та оцінку потенційних ризиків.

Що в результаті?

BYDFi — це платформа, яка підходить як початківцям, так і досвідченим трейдерам. Завдяки адекватним комісіям, простоті у використанні та ефективності вона пропонує комфортний досвід торгівлі. Серед недоліків можна відзначити хіба що відсутність функції стейкінгу криптовалют.