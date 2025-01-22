FinAwards 2025: в яких номінаціях цьогоріч будуть змагатися банки та МФО

Завершено перший етап всеукраїнської премії визнання найкращих у світі фінансів — FinAwards. На цьому етапі всі охочі стати номінантами премії подали заявки. А поки триває перевірка заявок та підготовка точних списків до голосування, розповідаємо про цьогорічні категорії та самих номінантів.

FinAwards 2025 — одна із найочікуваніших подій у фінансовій сфері. Адже на церемонії нагородження зберуться найкрупніші українські компанії, які будуть змагатися за понад 100 нагород у близько 40 номінаціях.

Одна із найбільших категорій номінацій цьогоріч — категорія «Фінансовий продукт». В ній будуть представлені банки, МФО, страхові компанії, Telegram- та YouTube-канали, сервіси криптообміну.

Серед банків, які будуть змагатися за визнання у різних (а подекуди і одночасно у кількох) категоріях, буде ПУМБ — генеральний партнер премії FinAwards. Крім того, за право отримати заслужені винагороди будуть змагатися Радабанк, лідер серед банків з українським приватним капіталом з головним офісом у місті Дніпро, Таскомбанк, один із найстаріших і водночас найпрофесійніших банків в Україні, та інші.

Участь у FinAwards 2025 — для банків це можливість заявити про якісне надання послуг та обслуговування клієнтів та підтвердити це визнанням в межах премії.

Крім того, про важливість та надійність своїх послуг на FinAwards 2025 зможуть заявити МФО. Якісне забезпечення кредитування населення важливе у такий непростий для української економіки час, і тому компанії викладаються на максимум, щоб його забезпечити. Серед номінантів цьогоріч будуть такі МФО як «ШвидкоГрошi», Moneyveo, Credit7 та інші.

Загалом, найкращих у категорії «Фінансовий продукт» будуть відбирати відразу у кількох номінаціях, серед яких:

Картка № 1 в гаманці

Найдешевший кредит МФО

Найкращий продукт страхової компанії: Зелена картка

Найкращий YouTube-канал про фінанси

Найкращий Telegram-канал про фінанси

Найкраща інвестиційна пропозиція

Найкращий сервіс криптообміну

Як долучитися до голосування?

Голосування за номінантів премії FinAwards 2025 стартує 19 лютого. Взяти участь у ньому і підтримати компанії, які заслуговують на визнання цьогоріч, зможуть усі охочі. Зокрема і читачі сайтів-організаторів премії — «Мінфін» та Finance.ua.

З повним переліком категорій та номінантів можна ознайомитися на сайті премії FinAwards 2025, де і відбуватиметься голосування.

Пам’ятайте, долучитися до голосування важливо не лише для того, щоб підтримати улюблені банки, МФО та компанії, а й для того, щоб допомогти фінансовому сектору краще зрозуміти потреби користувачів та обрати напрямок, в якому слід рухатися далі.

Допоможіть обрати найкращих! Можливо, саме ваш голос стане вирішальним. ​