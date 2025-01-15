Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти, які передбачають оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну. Про це він повідомив у Telegram.
Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок
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«На вимогу бізнесу — АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроекти щодо оподаткування імпорту посилок», — зазначив він.
За словами Гетманцева, тексти цих законопроєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів розроблені українськими бізнес-асоціаціями.
Вони передбачають оподаткування ПДВ всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.
Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.
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За словами Гетманцева, з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:
- за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
- запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.
«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур», — вважає Гетманцев.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.
Внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро.
Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.
Однак депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт № 11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних. Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.
Коментарі - 14
Квартальні підори косять бабло з повітря.Ти вже заплатив податки з зарплати і тепер повторно платитимеш .
страна непуганых идиoтoв , то томос армия мова … то давайте чеки и крохи с посылок рванем …
при этом за 30 лет воз и нынче там . за это время турция выросла в 4 раза , швейцария в 2 . Украина же растеряла главный свой ресурс — людей .
Я посмотрел тут варламова как он поехал в ПМР , потом в гагаузию , а потом пришло осознание что все местности где людей делают нищими закладывают одни и те же идеологии , и совершают одни и те же бессмысленные вещи , ставя бессмысленные цели . Потому что иначе надо признать что управляют *** и они не способны сделать так чтоб выросла экономика .