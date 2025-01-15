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15 січня 2025, 18:07

Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти, які передбачають оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну. Про це він повідомив у Telegram.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти, які передбачають оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну.
Фото: pixabay.com

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«На вимогу бізнесу — АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроекти щодо оподаткування імпорту посилок», — зазначив він.

За словами Гетманцева, тексти цих законопроєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів розроблені українськими бізнес-асоціаціями.

Вони передбачають оподаткування ПДВ всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.

Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

Читайте також: Оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро планують повернути — Гетманцев

За словами Гетманцева, з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

  • за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
  • запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур», — вважає Гетманцев.

Читайте також: Уряд пропонує оподатковувати всі посилки від закордонних інтернет-магазинів

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.

Внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро.

Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.

Однак депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт № 11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних. Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+93
Turbo Apricot
Turbo Apricot
15 січня 2025, 18:22
#
Україна в руках п’яти-шести менеджерів під командуванням найвеличнішого лідора сучасності прямує до потужних економічних здобутків! потрібно додавати ще нові об'єкти оподаткування! більше податків — більше надходжень до держбюджету! коли розумні люди вчилися для того щоб розуміти поняття Крива Лаффера, розуміти макроекономіку, деякі менеджери грали в гумористичній команді кварталу. згідно плану перемоги! плану стійкості! плану незламності! плану величності! плану єдності! плану потужності!
+
0
vasylmelnyk
vasylmelnyk
15 січня 2025, 20:15
#
А все це підпорядковується Плану найвеличної зебільності .
+
+129
bosyak
bosyak
15 січня 2025, 18:22
#
По многочисленним просьбам трудящихся…
+
0
ture
ture
15 січня 2025, 18:33
#
Мля, *** …
+
0
ture
ture
15 січня 2025, 18:36
#
Как там было: Если разум бессилен перед парой извилин, содержащих лояльный хлам …
+
+70
Mini Mi
Mini Mi
15 січня 2025, 18:38
#
Потужно, под это дело можно и таможенников и прочих чиновников расширить и зарплаты им поднять. Перемога во всем будет.
+
+30
teroborona2
teroborona2
15 січня 2025, 18:44
#
Це що, виступ Гетманцевим на кварталі 2025? Так не смішно. Це опудало взагалі розуміє баланс статки/витрати чи йому пофіг і він думає, що все населення як він заробляє? На кого ця морда хвіст підняла, на простий народ? За підняття свого статку пес переживає, а не за народ. Щось засидівся він там і голова вже не працює, від нього як ще обібрати усіх тільки пропозиції ідуть, а не як збагатити. Це не нові технології, це стара схема розводу на бабки! І таких схем ця влада наплодила вже на століття уперед, щоб з налогів потім грести відкати.
+
+15
vasylmelnyk
vasylmelnyk
15 січня 2025, 20:22
#
А хто ж його зніме? Він памятник рукотворний Сивковичем. Тілький випадковий блудний шахед хіба що?
Квартальні підори косять бабло з повітря.Ти вже заплатив податки з зарплати і тепер повторно платитимеш .
+
0
kiraks
kiraks
15 січня 2025, 19:50
#
Повна ***
+
+10
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 січня 2025, 20:07
#
От этого наша страна станет богаче , люди начнут зарабатывать больше , повысятся пенсии …

страна непуганых идиoтoв , то томос армия мова … то давайте чеки и крохи с посылок рванем …

при этом за 30 лет воз и нынче там . за это время турция выросла в 4 раза , швейцария в 2 . Украина же растеряла главный свой ресурс — людей .

Я посмотрел тут варламова как он поехал в ПМР , потом в гагаузию , а потом пришло осознание что все местности где людей делают нищими закладывают одни и те же идеологии , и совершают одни и те же бессмысленные вещи , ставя бессмысленные цели . Потому что иначе надо признать что управляют *** и они не способны сделать так чтоб выросла экономика .
+
+15
antibiotik1
antibiotik1
15 січня 2025, 20:13
#
Поскорее бы выборы, надеюсь этот квартал95 со всеми его друзьями, сватами, кумами пойдет на …
+
+30
vasylmelnyk
vasylmelnyk
15 січня 2025, 20:26
#
Зато вибрали пацана з народу,. і радуємся не нарадуємося від чергових вибриків величнійшого лідора на общепонятном глаголє…
+
0
youknow
youknow
15 січня 2025, 20:42
#
А щось для добробуту звичайних, пересічних громадян, не вигадали пане гетьманцев?
+
0
KValera
KValera
15 січня 2025, 21:05
#
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить
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