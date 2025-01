Постраждалі користувачі криптобіржі FTX з України не отримають компенсацію — ЗМІ

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це рішення чинне попри визнання з боку FTX того факту, що кредитори з цих країн могли відкривати рахунки у зазначених сервісах. Причини обмеження поки не невідомі. Але це вже викликало хвилю невдоволення серед постраждалих вкладників.

FTX Claims Distribution Update



FTX creditors in countries including Egypt, Iran, Nigeria, Ukraine, China, Russia, Saudi Arabia are not currently eligible for distribution with the current distribution providers @bitgo @krakenfx despite FTX recognizing, creditors may have an… pic.twitter.com/GwgJylCNvU