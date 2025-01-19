Постраждалі користувачі криптобіржі FTX з України не отримають компенсацію — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 січня 2025, 16:00

Постраждалі користувачі криптобіржі FTX з України не отримають компенсацію — ЗМІ

Один з кредиторів FTX під ніком Sunil оприлюднив на платформі X інформацію про те, що клієнти збанкрутілої біржі FTX з України, Єгипту, Ірану, Нігерії, Китаю, росії та Саудівської Аравії не мають права на отримання компенсацій через поточних провайдерів розподілу коштів — компанії BitGo та Kraken, пише itc.ua.

Один з кредиторів FTX під ніком Sunil оприлюднив на платформі X інформацію про те, що клієнти збанкрутілої біржі FTX з України, Єгипту, Ірану, Нігерії, Китаю, росії та Саудівської Аравії не мають права на отримання компенсацій через поточних провайдерів розподілу коштів — компанії BitGo та Kraken, пише itc.ua.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЦе рішення чинне попри визнання з боку FTX того факту, що кредитори з цих країн могли відкривати рахунки у зазначених сервісах.
Фото: hashtelegraph.com

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Це рішення чинне попри визнання з боку FTX того факту, що кредитори з цих країн могли відкривати рахунки у зазначених сервісах. Причини обмеження поки не невідомі. Але це вже викликало хвилю невдоволення серед постраждалих вкладників.

Як бачимо на офіційному сайті, України у списку допущених до розподілу компенсацій через BitGo та Kraken немає.

Читайте також: Криптобіржа-банкрут FTX поверне гроші майже всім клієнтам

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок плану реорганізації за главою 11 Кодексу США про банкрутство. У пресрелізі сказано, що він набуде чинності 3 січня 2025 року.

Відомо, що ця дата також є початком розподілу коштів для клієнтів, які постраждали від краху FTX. Вони зможуть отримати виплати через криптобіржі Kraken та BitGo.

Очікується, що первинний розподіл відбудеться протягом 60 днів з дати набрання чинності, а участь у ньому буде здійснюватися за умови дотримання принципу «знай свого клієнта» (KYC) та інших вимог щодо розподілу, сказано в заяві.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Bookseller
Bookseller
19 січня 2025, 16:25
#
А что разве на счету биржи умные люди держали значительные суммы? Если не значительные, то и нечего переживать, если значительные, то нужно учиться, в данном случае на собственном опыте учиться: не твои ключи — не твои монеты! Я думаю, что такой опыт стоит этих потерянных денег! Поэтому можно считать, что вы просто оплатили курсы для новичков «как правильно хранить крипту» с проверкой знаний на практике.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами