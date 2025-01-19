Постраждалі користувачі криптобіржі FTX з України не отримають компенсацію — ЗМІ

Один з кредиторів FTX під ніком Sunil оприлюднив на платформі X інформацію про те, що клієнти збанкрутілої біржі FTX з України, Єгипту, Ірану, Нігерії, Китаю, росії та Саудівської Аравії не мають права на отримання компенсацій через поточних провайдерів розподілу коштів — компанії BitGo та Kraken , пише itc.ua.

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Деталі

Це рішення чинне попри визнання з боку FTX того факту, що кредитори з цих країн могли відкривати рахунки у зазначених сервісах. Причини обмеження поки не невідомі. Але це вже викликало хвилю невдоволення серед постраждалих вкладників.

FTX Claims Distribution Update



FTX creditors in countries including Egypt, Iran, Nigeria, Ukraine, China, Russia, Saudi Arabia are not currently eligible for distribution with the current distribution providers @bitgo @krakenfx despite FTX recognizing, creditors may have an… pic.twitter.com/GwgJylCNvU — Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) January 17, 2025

Як бачимо на офіційному сайті, України у списку допущених до розподілу компенсацій через BitGo та Kraken немає.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок плану реорганізації за главою 11 Кодексу США про банкрутство. У пресрелізі сказано, що він набуде чинності 3 січня 2025 року.

Відомо, що ця дата також є початком розподілу коштів для клієнтів, які постраждали від краху FTX. Вони зможуть отримати виплати через криптобіржі Kraken та BitGo.

Очікується, що первинний розподіл відбудеться протягом 60 днів з дати набрання чинності, а участь у ньому буде здійснюватися за умови дотримання принципу «знай свого клієнта» (KYC) та інших вимог щодо розподілу, сказано в заяві.