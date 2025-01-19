Один з кредиторів FTX під ніком Sunil оприлюднив на платформі X інформацію про те, що клієнти збанкрутілої біржі FTX з України, Єгипту, Ірану, Нігерії, Китаю, росії та Саудівської Аравії не мають права на отримання компенсацій через поточних провайдерів розподілу коштів — компанії BitGo та Kraken, пише itc.ua.
Постраждалі користувачі криптобіржі FTX з України не отримають компенсацію — ЗМІ
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Деталі
Це рішення чинне попри визнання з боку FTX того факту, що кредитори з цих країн могли відкривати рахунки у зазначених сервісах. Причини обмеження поки не невідомі. Але це вже викликало хвилю невдоволення серед постраждалих вкладників.
FTX Claims Distribution Update— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) January 17, 2025
FTX creditors in countries including Egypt, Iran, Nigeria, Ukraine, China, Russia, Saudi Arabia are not currently eligible for distribution with the current distribution providers @bitgo @krakenfx despite FTX recognizing, creditors may have an… pic.twitter.com/GwgJylCNvU
Як бачимо на офіційному сайті, України у списку допущених до розподілу компенсацій через BitGo та Kraken немає.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок плану реорганізації за главою 11 Кодексу США про банкрутство. У пресрелізі сказано, що він набуде чинності 3 січня 2025 року.
Відомо, що ця дата також є початком розподілу коштів для клієнтів, які постраждали від краху FTX. Вони зможуть отримати виплати через криптобіржі Kraken та BitGo.
Очікується, що первинний розподіл відбудеться протягом 60 днів з дати набрання чинності, а участь у ньому буде здійснюватися за умови дотримання принципу «знай свого клієнта» (KYC) та інших вимог щодо розподілу, сказано в заяві.
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