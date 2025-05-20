Адміністрація США навряд чи проводитиме політику слабкого долара — Citi

Американські ринки значною мірою відновлюються після серйозних втрат, понесених у квітні, коли президент США Дональд Трамп запровадив свої «відповідні» тарифи, але долар США залишається слабким. Однак це навряд чи є навмисним політичним кроком адміністрації Трампа.

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Станом на 12:30 індекс долара, який відстежує курс грінбека по відношенню до кошика з шести інших валют, знизився на 0,1% до 100,172 і, як і раніше, більш ніж на 7% нижче з початку року.

Індекс впав нижче за рівень, який забезпечував підтримку протягом останніх кількох років, що може відповідати довгостроковій валютній політиці адміністрації Трампа.

Однак, на думку аналітиків Citi у своїй записці, є сенс вважати, що адміністрація США тепер вважає ризикованим проводити ще більш агресивну політику послаблення долара, яка може спричинити нові потрясіння на ринку.

«На даний момент ми не вважаємо, що „Угода Мар-а-Лаго“, ймовірно, відбудеться. Однак коли ми накладаємо політику адміністрації Трампа на таку структуру, ми думаємо, що починає формуватися узгоджений напрямок», — заявили в Citi.

«Ми не думаємо, що США зможуть проводити валютну політику, спрямовану на повсюдне послаблення долара США в ситуації, коли високі тарифи підвищують ціни в США», — додали Citi.

«Якщо цей ризик викликає занепокоєння, США захочуть дочекатися подальшого прогресу у торговельних переговорах між США та Китаєм, а також США та Японією, щоб тарифи можна було знизити, а інфляційний тиск послабшав».