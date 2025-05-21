Курс валют на 21 травня: долар в банках подорожчав на 10 копійок, євро на 15 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 10 копійок у продажу. Євро у покупці додало 2 копійки, а у продажу 15 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у покупці та не змінився у продажу. Євро додало 25 копійок у купівлі та 40 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,85 грн. Євро купують за 46,50 грн, а продають за 47,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,45, євро — 46,90−47,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,49−41,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,03−47,05 грн/євро.

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