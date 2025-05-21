Канада пропонує Україні свою модель пенсійної системи

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Співпраця з Україною

Шампань разом із міністром фінансів України Сергієм Марченком провели зустрічі з представниками канадських пенсійних фондів, таких як Fairfax, та інвесторами. «Ми також подумали про те, як ми могли б працювати разом, щоб поділитися найкращими практиками побудови пенсійної системи в Україні», — зазначив Шампань перед самітом G7 у Канаді.

Як працює система в Канаді

Канадська пенсійна система має три рівні й вважається однією з найстабільніших у світі. Перший рівень — універсальна базова пенсія для всіх громадян від 65 років, що фінансується з податків. Другий рівень — обов’язкові накопичення від працівників і роботодавців, де розмір пенсії залежить від внесків, а виплати можна отримувати з 60 до 70 років. Третій рівень — добровільні приватні заощадження та пенсійні плани від роботодавців.

Перспективи для України

За словами Шампаня, Канада може запропонувати Україні значну підтримку у відбудові, зокрема через досвід пенсійних фондів та інвесторів.