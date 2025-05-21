Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера збудують «міні-місто» за 1 млрд фунтів

Студія Warner Bros. інвестує £1 млрд (близько $1,25 млрд) у будівництво повністю функціонального «міні-міста», яке стане декораціями до нового серіалу про Гаррі Поттера. Про це повідомляє Collider.

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Що відомо

За даними видання, «міні-місто» зведуть на базі студії «Лівсден» у графстві Хартфордшир неподалік Лондона, де знімалися оригінальні фільми про Гаррі Поттера. Там же буде збудовано оновлену Тисову вулицю, де за сюжетом книг Джоан Роулінг про юного чарівника жили родичі Гаррі Поттера — родина Дурслів.

Як пише Collider, декорації будуть розроблені для можливості зйомок протягом кількох сезонів. Творці серіалу планують побудувати повноцінне містечко Літтл-Уінгінг, в якому жили Дурслі, з усім необхідним для організації виробництва — новими дорогами, багатоповерховими парковками, павільйонами для зйомок та безліччю допоміжних об'єктів.

Крім декорацій, продюсери планують збудувати школу для акторів-дітей, а також медичний центр та спеціальні приміщення для тварин, які використовуватимуться під час зйомок.

Джерело газети The Sun заявило, що побудоване «міні-місто» працюватиме як «невеликий мегаполіс, який не тільки стане фоном для шоу, а й буде обладнаний усім необхідним для величезного акторського складу та знімальної групи» проекту.

Нагадаємо

Про те, що студія Warner Bros. Discovery та стрімінг HBO Max розпочали розробку серіалу за книгами Роулінг, стало відомо у квітні минулого року. Проект описують як «серіал завдовжки десятиліття», в якому залучають новий акторський склад.

Прем'єру серіалу заплановано на 2026 рік.