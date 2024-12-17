FTX розпочне виплату компенсацій, Ethena запустила стейблкоїн на базі BUIDL від BlackRock: що нового

FTX розпочне виплату компенсацій постраждалим клієнтам у січні 2025 року

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок плану реорганізації за главою 11 Кодексу США про банкрутство. У пресрелізі сказано, що він набуде чинності 3 січня 2025 року.

Відомо, що ця дата також є початком розподілу коштів для клієнтів, які постраждали від краху FTX. Вони зможуть отримати виплати через криптобіржі Kraken та BitGo.

Очікується, що первинний розподіл відбудеться протягом 60 днів з дати набрання чинності, а участь у ньому буде здійснюватися за умови дотримання принципу «знай свого клієнта» (KYC) та інших вимог щодо розподілу, сказано в заяві.

Також у пресрелізі йдеться, що для того, щоб мати можливість отримати компенсації, потрібно пройти KYC та надати необхідну інформацію на сайті. Крім того, клієнтів закликали пам’ятати про можливі фішингові посилання та сервіси.

Ethena запустила стейблкоїн на базі BUIDL від BlackRock

Емітент USDe — Ethena Labs —випустив стейблкоїн USDtb у співпраці з платформою Securitize, що спеціалізується на токенізації активів реального світу (RWA).

USDtb підтримує прив’язку до $1 шляхом концентрації 90% резервів у BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL).

«На тлі зростаючого попиту на різні варіанти стейблкоїнів ми побачили можливість для створення нового продукту з абсолютно іншим профілем ризику, ніж USDe, без необхідності залишати нашу надійну екосистему», — заявив засновник Ethena Гай Янг.

Нова пропозиція дасть змогу Ethena закривати позиції за деривативами в USDe і перенаправляти базові активи в USDtb у періоди негативних ставок фондування.

Компанія також має намір використовувати новий стейблкоїн як альтернативу USDe для маржинального забезпечення на централізованих біржах на кшталт Bybit і Bitget, з якими вже уклала партнерські угоди.

Кастодіанами USDtb стануть Copper, Zodia Custody, Komainu і Coinbase Institutional.

Маркетмейкерами виступлять Jump, Cumberland, Amber Group, GSR Markets і SCB Limited.

Приплив у криптофонди продовжився десятий тиждень поспіль

З 8 по 14 грудня в криптовалютні інвестфонди надійшло $3,2 млрд після рекордних $3,85 млрд тижнем раніше. Про це свідчать дані CoinShares.

Приплив з початку року досяг рекордних $44,5 млрд.

Обсяг активів під управлінням також оновив історичний максимум ($167,4 млрд).

За останній тиждень в інструменти на базі першої криптовалюти інвестори додали $2 млрд (раніше $2,55 млрд), з початку року — $38,59 млрд.

У структури, які дають змогу відкривати шорт за цифровим золотом, клієнти спрямували $14,6 млн ($6,2 млн).

В Ethereum-фондах надходження сповільнилися з рекордних $1,16 млрд до $1,09 млрд. Позитивна динаміка продовжилася сьомий тиждень поспіль.

У XRP-інструменти інвестори теж вклали максимальні в історії $145,8 млн ($134,3 млн) в очікуванні запуску ETF.

У продукти на базі Solana клієнти направили $1,7 млн (-$14,1 млн).

Притоки у фонди на основі Polkadot і Litecoin склали $3,7 млн і $2,2 млн відповідно.

Британський регулятор допустив обмеження для публічних пропозицій криптоактивів

Управління фінансового нагляду Великої Британії (FCA) пропонує обмежити публічні пропозиції криптоактивів поза спеціалізованими торговими майданчиками.

Заборона передбачає винятки, зокрема для пропозицій активів через трейдингові платформи та обмеженого продажу кваліфікованим інвесторам.

Для дозволених пропозицій передбачені норми звітності. Регулятор пропонує зобов’язати біржі самостійно перевіряти правдивість відомостей, наданих емітентами активів. Санкціонований продаж кваліфікованим інвесторам вимагатиме розголошення необхідних даних серед усіх покупців.

FCA збирає коментарі учасників індустрії щодо цього та інших аспектів майбутнього регуляторного режиму у Великій Британії. Згідно з планом чиновників, нові закони підготують до 2026 року.

Думки щодо цього пакета пропозицій приймають до 14 березня 2025 року.

«Дискусійний документ відображає ідеї, розроблені під час серії круглих столів щодо криптовалют під керівництвом FCA, які ми провели з учасниками галузі на початку року», — підкреслили автори.

Показник складності біткоїн-майнінгу оновив історичний максимум

16 грудня 2024 року складність майнінгу біткоїна досягла нового рекордного значення на позначці в понад 108 T. З останньої дати зміни показник зріс на 4,43%. Про це свідчать дані CloverPool.

Поточний середній хешрейт в мережі біткоїна становить 772,2 EH/s.

Складність майнінгу є важливим показником, що відображає динаміку активності в майнінговій спільноті та впливає на загальну ефективність процесу добування блоків.

Зі збільшенням складності майнінгу майнерам потрібно більше обчислювальної потужності та електроенергії для пошуку правильного хешу нового блоку.

Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 30 грудня.