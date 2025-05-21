Національний банк України встановив на 21 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4851 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.
21 травня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на дев'ять копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 21 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 46,65 грн (на 20 травня курс був встановлений на рівні 46,85 грн).
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Джерело: Мінфін
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