Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на дев'ять копійок

Національний банк України встановив на 21 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4851 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем , НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 21 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 46,65 грн (на 20 травня курс був встановлений на рівні 46,85 грн).

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