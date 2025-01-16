Водії, які планують в'їзд до Республіки Молдова, зобов’язані мати при собі діючий сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Молдова запровадила нові правила для в'їзду українців на авто
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«У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в'їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених постановою уряду РМ від
У разі відсутності цього документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.
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«Просимо громадян під час поїздки врахувати зазначенні зміни», — наголосили прикордонники.
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