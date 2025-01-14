Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів. Ним став один з найбільших державних банків України — Сенс Банк. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
14 січня 2025, 19:43
АРМА обрало банк для розміщення арештованих коштів
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Зазначається, що Сенс Банк запропонував найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу.
Наразі Агентство здійснює організаційні заходи з укладення відповідного договору з державним банком. Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.
У АРМА зазначили, що майже 8 млрд грн арештованих коштів Агентство зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються безпосередньо на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.
Джерело: Мінфін
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