АРМА обрало банк для розміщення арештованих коштів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів. Ним став один з найбільших державних банків України — Сенс Банк . Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Зазначається, що Сенс Банк запропонував найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу.

Наразі Агентство здійснює організаційні заходи з укладення відповідного договору з державним банком. Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.

У АРМА зазначили, що майже 8 млрд грн арештованих коштів Агентство зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються безпосередньо на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.​​​​​​​​​​​​​​​​