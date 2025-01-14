Українці не ризикують інвестувати у нерухомість на тлі продовження війни — НБУ

Зараз цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення, водночас через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла. Про це зазначають фахівці Національного банку у грудневому Звіті про фінансову стабільність.

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Зокрема, про поліпшення цінових умов на ринку нерухомості свідчить зниження до свого довгострокового середнього показника «ціна до оренди» — купівля житла стає вигіднішою порівняно з його орендою.

Крім того, сьогодні фіксують історично мінімальні значення показника «ціна до доходу» — в середньому придбання 70 кв. м житла в Києві для родини коштуватиме еквівалент її 10-річного доходу.

Проте, попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється, додають фахівці.

Вартість квадратного метра на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в столиці та на заході України переважно стала, а в інших регіонах навіть знижується.