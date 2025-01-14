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14 січня 2025, 16:18

Українці не ризикують інвестувати у нерухомість на тлі продовження війни — НБУ

Зараз цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення, водночас через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла. Про це зазначають фахівці Національного банку у грудневому Звіті про фінансову стабільність.

Зараз цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення, водночас через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла.

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Зокрема, про поліпшення цінових умов на ринку нерухомості свідчить зниження до свого довгострокового середнього показника «ціна до оренди» — купівля житла стає вигіднішою порівняно з його орендою.

Крім того, сьогодні фіксують історично мінімальні значення показника «ціна до доходу» — в середньому придбання 70 кв. м житла в Києві для родини коштуватиме еквівалент її 10-річного доходу.

Проте, попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється, додають фахівці.

Вартість квадратного метра на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в столиці та на заході України переважно стала, а в інших регіонах навіть знижується.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Abramon
Abramon
14 січня 2025, 16:39
#
Інвестувати є сенс коли ціни за м. кв. відчутно нижчі ніж мінулі роки і не якісь 10−20%, а мінімум 35−40% про війну я мовчу — цей фактор є ключовим, а так котлованів нарили, а де й не рили привіт КМБ і ЖК «Злагода» та іншим «привабливим» для інвестицій ЖК. ENTSO, Інтергали, будують тесятиліттями. Я мовчу про «іванбуди» ноунейми всякі.
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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
14 січня 2025, 16:44
#
Встановлений регулятором з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 000 грн на перекази між фізичними особами є достатнім для переважної більшості клієнтів, які користуються послугою карткових P2P переказів. Як відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, майже 99% клієнтів ПриватБанку здійснюють перекази в обсягах, що не перевищує цього ліміту. Потужно! Можно инвестировать в ведро
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Abramon
Abramon
14 січня 2025, 16:57
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«Встановлений регулятором з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 000 грн на перекази між фізичними особами є достатнім для переважної більшості клієнтів» — повністю згоден.
Довідка ОК 7, якщо фізична особа і погнали, а то мінімалку показують, а квартири поверхами скуповують.
Відчитайся за отримані кошти, а тоді купуй нерухомість.
Купіть наприклад в Португалії нерухомість без підтвердження походження коштів.
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