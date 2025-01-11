США продовжили термін дії Тимчасового захищеного статусу для біженців з України

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження Тимчасового захищеного статусу (TPS) для біженців з України на 18 місяців після закінчення терміну дії їх поточного захисту 19 квітня 2025 року.

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Це рішення дозволить приблизно 103 700 українцям, які вже користуються цим статусом, легально проживати та працювати в США.

Зазначається, що таке рішення було прийнято через триваючу війну в Україні, яка спричинила гуманітарну катастрофу та зробила неможливим безпечне повернення українців додому.

Що робити українцям з TPS

Громадянам України зі статусом TPS в США необхідно повторно перереєструватися, щоб продовжити цей статус.

Зазначається, що детальна інформація про процедуру реєстрації буде опублікована найближчим часом.

Важливо зазначити, що всі попередні документи про право на роботу будуть автоматично продовжені на 12 місяців.