Євро з 2 січня 2025 року стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові. Про це написала президентка країни Мая Санду в соцмережі X.
2 січня 2025, 19:16
Євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові — Санду
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«Оскільки понад 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюються в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв'язки з ЄС, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх жителів Молдови», — написала вона.
Starting today, the euro becomes the reference currency for Moldova’s exchange rate. With over 60% of our trade and 70% of remittances in euro, the move strengthens our economic ties with the EU, bringing more stability and predictability for all Moldovans.— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 2, 2025
Джерело: Мінфін
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