Євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові — Санду

«Оскільки понад 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюються в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв'язки з ЄС, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх жителів Молдови», — написала вона.

Starting today, the euro becomes the reference currency for Moldova’s exchange rate. With over 60% of our trade and 70% of remittances in euro, the move strengthens our economic ties with the EU, bringing more stability and predictability for all Moldovans.