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24 травня 2025, 11:11

Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за три роки

Україна за останні три роки отримала понад $133 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна за останні три роки отримала понад $133 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНайбільша підтримкаКанада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку повномасштабної війни в усіх можливих напрямах.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільша підтримка

Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку повномасштабної війни в усіх можливих напрямах.

За його даними, допомога від Німеччини є другою за розміром серед країн світу та сягнула 17,3 млрд євро; допомога Канади є п’ятою за розміром в світі та становить 10,3 млрд євро.

Також Канада та Німеччина підтримали ініціативу G7 ERA (допомога Україні за рахунок відсотків від заморожених російських активів) обсягом $50 млрд.

Зокрема: внесок Канади складає 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд). Україна отримала перший транш — 2,5 млрд канадських доларів.

Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (близько $20 млрд). Україна отримала вже чотири транші обсягом 6 млрд євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
24 травня 2025, 12:36
#
А могли завершити війну ще в Стамбулі 2022. І було б не лише менше боргів, а й менше руйнувань і головне — зберегли б життя сотням тисяч українців.
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