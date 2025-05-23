Агропродукція з України: ЄС запроваджує квоти на рівні 7/12 від річних обсягів

Європейський Союз вирішив відновити квоти на низку українських сільськогосподарських товарів, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році для підтримки українських фермерів. Оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Європейську Комісію.

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Зазначається, що квоти є тимчасовим заходом, і блок працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони торгівлі між ЄС та Україною. Квоти, доступні до кінця 2025 року, становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів.

Жодна держава-член не виступила проти цього рішення. Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися.

Для української економіки експорт сільськогосподарської продукції є критично важливим. Спрощений доступ до ринків ЄС став суттєвою підтримкою для українських фермерів, які зіткнулися з серйозними випробуваннями — від блокування основного морського експортного маршруту до проблем з виробництвом через мінування та мобілізацію.

Однак, наплив відносно дешевих українських товарів на європейський ринок спричинив протести з боку фермерів у Польщі, Угорщині та Словаччині.

У свою чергу, це спровокувало політичне протистояння щодо протекціоністських заходів між сусідніми країнами, деякі з яких, як-от Польща, раніше були сильними союзниками.