Долар по 43, зниження інфляції й облікової ставки: прогноз від ICU

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2025, 11:29

Долар по 43, зниження інфляції й облікової ставки: прогноз від ICU

За тих економічних умов, які склались в нашій країні через війну, цьогоріч варто очікувати зростання долара до 43−44 гривень. Водночас інфляційний тиск зменшується, що підштовхне НБУ знижувати ставку. Такий прогноз дав Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко під час Invest Talk Summit, що відбувся у Києві 24 травня.

За тих економічних умов, які склались в нашій країні через війну, цьогоріч варто очікувати зростання долара до 43−44 гривень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара

За словами експерта, українська економіка тримається завдяки грошам міжнародних партнерів. У 2025 році наша економіка отримає майже $60 млрд, що буде підтримувати резерви Нацбанку й не дозволить гривні суттєво впасти.

«Через те, що ми очікуємо дуже великі обсяги міжнародної допомоги у цьому році, ми навіть переглянули прогноз курсу у кращий бік. Тобто, зараз ми очікуємо, що на кінець року це буде десь між 43−44 гривні за долар», — підкреслив Мартиненко.

Він також сказав, що НБУ здатний тримати гривню: «Якщо виникали якісь проблеми на валютному ринку, якщо виникав дефіцит, НБУ намагався його гасити, не шкодував валютних інтервенцій, як це було наприкінці минулого року і на початку цього».

Інфляція й ставка НБУ

Щодо прогнозу інфляції в Україні, то Мартиненко вважає, що інфляційний тиск буде зменшуватись: «Ми, як і Національний банк, очікуємо, що після травня-червня інфляція помітно уповільниться й може дійти до рівнів нижчих 10%, це буде або 7, або 8% на кінець року».

Відповідно, зі зниженням інфляції НБУ перейде до зниження облікової ставки. «Очікуємо, що ближче до кінця року, це, мабуть, почнеться десь з вересня, Національний банк буде облікову ставку зменшувати».

Про Invest Talk Summit

24 травня 2025 року в Києві відбулась конференція Invest Talk Summit. Організатором події виступили minfin.com.ua та finance.ua.

Понад 25 запрошених спікерів Invest Talk Summit упродовж дев’яти годин обговорювали таки теми: торговельні війни, падіння глобальних фондових ринків, економічна невизначеність і нові геополітичні виклики та як приватному інвестору у таких умовах зберегти свої гроші та примножити капітал.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bosyak
bosyak
24 травня 2025, 13:47
#
«наша економіка отримає майже $60 млрд» можно підтвердження цієї цифри? Окрім того в минулому році отримали 38 млрд$ девальвація склала у піку 12% потім. Тепер 60 І прогнозований девал теж 12% де логіка?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
24 травня 2025, 13:59
#
Логика в том что экономика в еще большей заднице с каждым годом
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Bionic и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами