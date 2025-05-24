Долар по 43, зниження інфляції й облікової ставки: прогноз від ICU

За тих економічних умов, які склались в нашій країні через війну, цьогоріч варто очікувати зростання долара до 43−44 гривень. Водночас інфляційний тиск зменшується, що підштовхне НБУ знижувати ставку. Такий прогноз дав Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко під час Invest Talk Summit, що відбувся у Києві 24 травня.

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За словами експерта, українська економіка тримається завдяки грошам міжнародних партнерів. У 2025 році наша економіка отримає майже $60 млрд, що буде підтримувати резерви Нацбанку й не дозволить гривні суттєво впасти.

«Через те, що ми очікуємо дуже великі обсяги міжнародної допомоги у цьому році, ми навіть переглянули прогноз курсу у кращий бік. Тобто, зараз ми очікуємо, що на кінець року це буде десь між 43−44 гривні за долар», — підкреслив Мартиненко.

Він також сказав, що НБУ здатний тримати гривню: «Якщо виникали якісь проблеми на валютному ринку, якщо виникав дефіцит, НБУ намагався його гасити, не шкодував валютних інтервенцій, як це було наприкінці минулого року і на початку цього».

Інфляція й ставка НБУ

Щодо прогнозу інфляції в Україні, то Мартиненко вважає, що інфляційний тиск буде зменшуватись: «Ми, як і Національний банк, очікуємо, що після травня-червня інфляція помітно уповільниться й може дійти до рівнів нижчих 10%, це буде або 7, або 8% на кінець року».

Відповідно, зі зниженням інфляції НБУ перейде до зниження облікової ставки. «Очікуємо, що ближче до кінця року, це, мабуть, почнеться десь з вересня, Національний банк буде облікову ставку зменшувати».

Про Invest Talk Summit

24 травня 2025 року в Києві відбулась конференція Invest Talk Summit. Організатором події виступили minfin.com.ua та finance.ua.

Понад 25 запрошених спікерів Invest Talk Summit упродовж дев’яти годин обговорювали таки теми: торговельні війни, падіння глобальних фондових ринків, економічна невизначеність і нові геополітичні виклики та як приватному інвестору у таких умовах зберегти свої гроші та примножити капітал.