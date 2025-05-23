Підвищення мінімальної пенсії до 4 000 гривень обійдеться у понад 26 мільярдів на рік — Гетманцев

Підвищення мінімального розміру пенсійних виплат в Україні до 4 000 грн потребує додаткового фінансування у розмірі близько 2,2 млрд грн на місяць, що становить 26,4 млрд грн на рік. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у розмірі близько 2 300 грн є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне. Підвищити мінімальну пенсію потрібно хоча б до 4 000 гривень. За розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити приблизно 2,2 млрд грн на місяць», — зазначив він.

Він зауважив, що у річному вимірі сума (26,4 млрд грн), яка потрібна для підвищення мінімальної пенсії, порівняна із втратами держбюджету від тіньового ринку тютюну.

«Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі», — додав Гетманцев.

За його словами, підвищення пенсій не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але і стимулює розвиток економіки.

«Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва», — сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Нагадаємо

За даними Пенсійного фонду, в Україні наразі нараховується понад 10,3 млн пенсіонерів.

«Мінфін» писав, що після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.