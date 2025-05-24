Morgan Stanley очікує зростання індексу S&P 500 до 6500 пунктів

Аналітики Morgan Stanley зберігають річний прогноз для фондового індексу S&P 500 на рівні 6500 пунктів, що передбачає зростання більш ніж на 11%, порівняно з рівнем закриття ринку 22 травня.

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Прогноз Morgan Stanley

«На початку 2025 року ми виходили з того, що перше півріччя буде більш складним, оскільки політика може спровокувати уникнення ризику, тоді як друга половина поточного року і 2026 будуть більш конструктивними», — йдеться в огляді головного стратега Morgan Stanley з фондового ринку США Майкла Вілсона.

«Хоча нас здивували масштаб та швидкість зростання тиску, пов'язаного з митами, у першому півріччі, наша думка щодо цієї послідовності не змінилася», — зазначає експерт.

Аналітики вважають, що фондовий ринок, що знизився після введення Вашингтоном великих мит на імпорт у квітні 2025 року, вже пройшов дно.

Залишається чимало факторів, які продовжують чинити тиск на ринок акцій, у тому числі, це різке зростання прибутковостей довгострокових держоблігацій, яке нині викликає найбільші побоювання в інвесторів, зазначає Вілсон.

Однак, за його словами, ринки, ймовірно, фокусуватимуться на сприятливіших перспективах, а саме на податкових послабленнях та дерегулюванні, які можуть стати стимулами для зростання.

Прибутковість 30-річних US Treasuries напередодні підскочила до 5,15% річних, максимуму з жовтня 2023 року, за схваленням Палатою представників Конгресу США запропонованого президентом країни Дональдом Трампом проекту бюджету, що передбачає зниження податків і збільшення видатків.