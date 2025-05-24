Аукціонний будинок Christie's продав на торгах чергову колекцію вин гонконзького мільярдера Джозефа Лау зі сфери нерухомості за 72,89 млн гонконгських доларів ($9,31 млн), йдеться на сайті Christie's.
24 травня 2025, 14:20
Колекцію вин мільярдера Лау продали на Christie's за $9,3 млн
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Попередньо колекція оцінювалася більш як у $35 млн.
На торги в рамках гонконгського тижня розкоші Christie's було виставлено понад 200 лотів елітного вина, включаючи раритети від відомого французького винороба Анрі Жайє, а також продукцію Petrus та Domaine de la Romanee-Conti.
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Найдорожчий лот — десять пляшок Vosne-Romanee Cros-Parantoux від Жайє — продано за 3,25 млн доларів. Спочатку його розраховували реалізувати за суму до 1,4 млн доларів.
2022 року Лау продав на Christie's дві колекції вин на загальну суму $16 млн.
Джерело: Мінфін
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