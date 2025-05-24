«Зменшення ризиків приводить до нових можливостей»: експерт Біржового університету

Зменшення ризиків в інвестиціях призводить до зменшення дохідності, але дозволяє конвертувати кошти в інші перспективні активи. Про це розповів інвестор, лектор курсу «Опціони для портфельного інвестора» у Біржовому університеті Богдан Сидоренко під час Invest Talk Summit, що відбувся у Києві 24 травня.

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Експерт наголосив на тому, що правильна стратегія для інвестицій, яка враховує всі ризики, дуже важлива, адже інвестори мають можливість керувати власним портфелем, а не «сидіти» в одних активах, очікуючи на їх зростання, яке може затягнутися на роки.

«Якщо ви зменшуєте свої ризики, то ви зменшуєте свою дохідність, але так ви зможете конвертувати свої кошти в інші, перспективні, позиції. Це дає можливість планувати доходи на 2−3 роки», — підкреслив Сидоренко.

Про Invest Talk Summit

24 травня 2025 року в Києві відбулась конференція Invest Talk Summit. Організатором події виступили minfin.com.ua та finance.ua.

Понад 25 запрошених спікерів Invest Talk Summit упродовж дев’яти годин обговорювали таки теми: торговельні війни, падіння глобальних фондових ринків, економічна невизначеність і нові геополітичні виклики та як приватному інвестору у таких умовах зберегти свої гроші та примножити капітал.