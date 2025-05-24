Трамп пригрозив Apple митом у 25%, якщо компанія не вироблятиме iPhone у США

Президент Дональд Трамп пригрозив Apple Inc. митом у розмірі не менше 25%, якщо технологічна компанія не вироблятиме iPhone у США. Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише Forbes.ua.

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Що відомо

«Я давно повідомив Тіму Куку з Apple і очікую, що їх iPhone, які будуть продаватися в США, будуть вироблятися в Сполучених Штатах, а не в Індії або деінде», — зазначив Трамп у своєму повідомленні.

В іншому випадку, заявив президент США, для Apple встановлять мито у розмірі «не менше 25%».

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Фʼючерси на американські акції впали до сесійних мінімумів на тлі заяви Трампа, лідерами зниження стали контракти Nasdaq 100. Акції Apple впали на 4%.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», наразі Apple виробляє більшість своїх iPhone у Китаї й не має виробництва смартфонів у США — хоча компанія пообіцяла наймати більше працівників у країні та вкласти $500 мільярдів у внутрішню економіку протягом наступних чотирьох років.