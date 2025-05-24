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24 травня 2025, 10:16

Kernel отримав першу в Україні товарну аграрну ноту

Агрохолдинг Kernel, що є провідним експортером зернових з України та одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії, отримав першу в Україні товарну аграрну ноту. Про це йдеться у на пресрелізі компанії.

Агрохолдинг Kernel, що є провідним експортером зернових з України та одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії, отримав першу в Україні товарну аграрну ноту.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Документ було зареєстровано в Реєстрі аграрних нот за підтримки ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ), який є офіційним адміністратором системи.

Товарна аграрна нота була депонована в Центральному депозитарії цінних паперів, що забезпечує її правовий статус та високу ліквідність. Завдяки цьому, інструмент може використовуватись як надійна застава у фінансових операціях та виступати альтернативою традиційним механізмам агрофінансування.

«Ми бачимо майбутнє за цифровізацією та стандартизацією процесів. Використання аграрної ноти — це не просто інструмент, а фундамент для прозорої та ефективної взаємодії між учасниками агроринку», — зазначив Олександр Головін, комерційний директор по Україні, Kernel.

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Випуск аграрної ноти відбувся за підтримки проєкту IFC «Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу», який реалізується у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Ініціатива спрямована на розширення доступу агровиробників до фінансування шляхом посилення інструменту аграрних розписок і підготовки аграрних нот як повноцінного класу активів для сек'юритизації.

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«Ми щиро віримо, що аграрні ноти стануть одним із ключових інструментів кредитування агросектору, особливо для покриття потреб у робочому капіталі та залучення фінансування з ринків капіталу», — зазначив Кирило Мухомедзянов, керівник проєкту IFC.

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Своєю чергою керівник фінансової служби агробізнесу Kernel Михайло Голубаха підкреслив, що такий інструмент забезпечує високу юридичну прозорість та дозволяє знижувати вартість фінансування для агровиробників, що особливо цінно для дрібних та середніх аграріїв, які мають обмежений доступ до інвестицій.

Довідково

Аграрна нота — це неемісійний цінний папір, який існує в електронній формі у вигляді облікового запису в депозитарній системі та відображається в Реєстрі аграрних нот. Цей інструмент надає можливість агровиробникам залучати фінансування під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції, сприяючи розвитку ринків капіталу в агросекторі.

Реєстр аграрних нот ведеться ПАТ «Національний депозитарій України», який забезпечує надійний облік усіх виданих аграрних нот. Він дозволяє проводити операції з аграрними нотами як на організованому, так і поза організованими ринками капіталу та сприяє залученню інвесторів в агросектор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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