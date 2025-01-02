Курс євро до долара впав до мінімуму з листопада 2022 року, пише Bloomberg. Зараз він становить $1,03 — і це на 8% нижче, ніж було наприкінці вересня, коли валюта торгувалася вищою за $1,12.
2 січня 2025, 15:12
Курс євро до долара впав до мінімуму за два роки
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Причина падіння євро
Євро падає через побоювання, що економіка регіону постраждає від торгових мит США, а також через очікування, що Європейський центральний банк знижуватиме процентну ставку агресивніше, ніж ФРС, пише видання.
Впливає на курс також політична невизначеність у найбільших європейських економіках.
До того, аналітики прогнозують, що євро цього року може впасти ще сильніше — до паритету з доларом і навіть нижче.
Востаннє таке відбувалося у 2022 році після початку війни в Україні.
Джерело: Мінфін
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