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2 січня 2025, 15:59

Гральний бізнес у 2024 році сплатив 17 мільярдів податків — Гетманцев

Організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до бюджету 17 млрд грн податків. Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до бюджету 17 млрд грн податків.
Фото: depositphotos

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Скільки надійшло до бюджету

«Сплачено у 2021 — 204,8 млн грн, у 2022 — 730,9 млн. А за весь 2024 рік — 17 млрд. Від таких показників навіть північне сяйво тьмяніє», — зазначив Гетманцев.

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Він підкреслив, що наразі учасники ринку продовжують чинити опір детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
gorobezus
gorobezus
2 січня 2025, 16:14
#
Это ж сколько у нас дегенератов, если на каждого оставшегося здесь — по 500 гривен на лицо (и это в лучшем случае, а может и больше, если народу осталось меньше)
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