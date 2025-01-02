Організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до бюджету 17 млрд грн податків. Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
2 січня 2025, 15:59
Гральний бізнес у 2024 році сплатив 17 мільярдів податків — Гетманцев
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Скільки надійшло до бюджету
«Сплачено у 2021 — 204,8 млн грн, у 2022 — 730,9 млн. А за весь 2024 рік — 17 млрд. Від таких показників навіть північне сяйво тьмяніє», — зазначив Гетманцев.
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Він підкреслив, що наразі учасники ринку продовжують чинити опір детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.
Джерело: Мінфін
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