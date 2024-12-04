Рада ліквідує Комісію з грального бізнесу та обмежує рекламу азартних ігор

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган та визначається міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних застосунків.

Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також:

пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Заборона отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

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