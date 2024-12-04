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4 грудня 2024, 16:12

Рада ліквідує Комісію з грального бізнесу та обмежує рекламу азартних ігор

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.
Фото: pixabay.com

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Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган та визначається міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних застосунків.

Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також:

  • пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;
  • здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;
  • пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Заборона отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.
Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

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Що ще

  • Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб'єктам із відповідним досвідом.
  • Уточняються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.
  • Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.
  • Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.
  • Впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією.
  • Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 грудня 2024, 16:26
#
Зелена влада в 2020 році потужні реформи — створено КРАІЛ
зелена влада в 2024 році потужні реформи — ліквідовано КРАІЛ
за цей час держслужбовці в цій комісії отримують сотні тисяч виплат, держава витрачає мільйони на чиновників, збагачуються друзі з кварталу, ніякої притомної звітності не існує, результативність всього для України нуль. потужно!
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