Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада ліквідує Комісію з грального бізнесу та обмежує рекламу азартних ігор
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Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган та визначається міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.
Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних застосунків.
Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.
Забороняється також:
- пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;
- здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;
- пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.
У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.
Заборона отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.
Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.
Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.
Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.
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Що ще
- Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб'єктам із відповідним досвідом.
- Уточняються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.
- Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.
- Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.
- Впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією.
- Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.
Коментарі - 1
зелена влада в 2024 році потужні реформи — ліквідовано КРАІЛ
за цей час держслужбовці в цій комісії отримують сотні тисяч виплат, держава витрачає мільйони на чиновників, збагачуються друзі з кварталу, ніякої притомної звітності не існує, результативність всього для України нуль. потужно!