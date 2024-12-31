Фонд гарантування повністю виплатив кошти кредиторам банків, що були ліквідовані після початку війни

З початку 2024 року та станом на 1 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 138,3 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, склав 9 млрд грн. Таким чином Фонд повністю розрахувався з усіма вкладниками цих банків, які звернулись по належні їм виплати.

Як нагадали у Фонді гарантування, після початку повномасштабного вторгнення у восьми банках розпочалась процедура ліквідації та здійснюються гарантовані виплати. Це дочірні структури російських банків АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвест», ліквідацію яких розпочато 25 лютого 2022 року, а також АТ «Айбокс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Мегабанк», АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард» та АТ «Укрбудінвестбанк».

Ще в одному банку, АТ «Комінвест», з 6 грудня запровадили тимчасову адміністрацію та триває пошук інвестора на здійснення врегулювання, відмінного від ліквідації банку, додали у Фонді.