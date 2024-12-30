S&P 500: головні щасливчики та невдахи 2024 року, що буде у тренді у 2025-му

Аналітики Saxo Bank назвали галузі з головного американського індексу S&P 500, які стали найгіршими та найкращими, за динамікою акцій у 2024 році. Головним улюбленцем інвесторів став сектор ШІ та енергетика. Серед секторів, що програли, опинилися медицина і роздрібна торгівля, а серед компаній-невдах на фондовому ринку — виробник косметики Estee Lauder і творець вакцини від коронавірусу Moderna.

Зірки року

Штучний інтелект лідирує: ШІ продовжує домінувати, як одна з найзначущих тем для інвестицій, виводячи на вершину акції таких компаній, як NVIDIA та Palantir.

Акції NVIDIA показали карколомне зростання завдяки безпрецедентному попиту на чипи ШІ.

Palantir отримав вигоду зі своїх корпоративних рішень на основі штучного інтелекту, заповнивши унікальні технологічні ніші.

Broadcom: очікування істотного зростання виторгу від використання штучного інтелекту виправдалися, з огляду на можливості її диференційованого дизайну чипів для високопродуктивних мереж та обчислень , що дозволяє їй відібрати частку ринку у Nvidia .

Енергетика та комунальні послуги: Зростання попиту на енергію, у тому числі для обслуговування дата-центрів, дало додатковий поштовх для розвитку сектору комунальних послуг.

Vistra: процвітала за рахунок сильного грошового потоку та інвестицій у відновлювані джерела енергії.

GE Vernova: Здобула вигоду від відновлення уваги до ядерної енергетики, як частини переходу до чистої енергетики.

Оборона та безпека: геополітична напруженість і зростаючі оборонні бюджети призвели до зростання акцій оборонного сектора.

Axon Enterprise: використовувала зростання попиту на технології громадської безпеки, включаючи електрошокери TASER і натільні камери.

Howmet Aerospace: відіграла ключову роль у постачанні найважливіших компонентів для військових літаків.

Розширення видобутку нафти та газу: Традиційна енергетика пережила відродження.

Targa Resources та Texas Pacific Land: обидві компанії продемонстрували стійке зростання за рахунок розширення видобутку нафти та газу в рамках стратегії «Drill, Baby, Drill».

Джерело: Bloomberg, Saxo

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Невдахи року

Кому не пощастило в охороні здоров'я

Індустрія здоров'я зіткнулася з труднощами у 2024 році через зміни в регулюванні та динаміці ринку, що торкнулося великих гравців, вважає Saxo Bank.

Аптечна мережа Walgreens Boots Alliance стала однією з найгірших у S&P 500, за динамікою акцій: вони подешевшали на понад 60%. Компанія постраждала від зниження кількості відвідувачів її торгових точок та посилення конкуренції з боку онлайн-аптек, що призвело до обвалу акцій, зазначив Saxo Bank.

Фармкомпанія Moderna не змогла підтримувати темпи зростання, які набрала після успіху своїх вакцин від COVID-19, через що її папери подешевшали приблизно на 60%.

Акції CVS Health втратили близько 45% вартості через те, що компанія виявилася не в змозі швидко пристосуватися до нових бізнес-моделей у секторі, а також до посилення конкуренції.

Humana, яка займається страхуванням здоров'я, також постраждала через посилення конкуренції та невизначеності у регулюванні її послуг, внаслідок чого папери подешевшали на понад 45%, стверджує Saxo Bank.

Головні, хто програв у ритейлі

Сектору роздрібної торгівлі довелося боротися у 2024 році з економічною невизначеністю та змінною поведінкою споживачів: це негативно позначилося на гігантах галузі, зазначив Saxo Bank.

Дискаунтер Dollar Tree зіткнувся з проблемами підтримки прибутковості в умовах зростання операційних витрат та зміни переваг покупців. Це спричинило падіння вартості акцій на 46%.

Ще один бюджетний ритейлер Dollar General постраждав від економічного тиску та скорочення споживчих витрат. Інвестори відповіли продажем паперів компанії, які з початку 2024 року знизилися в ціні приблизно на 45%.

Estee Lauder, яка виробляє косметику, зазнавала проблем через перебої в ланцюжках поставок і зміни споживчих звичок, внаслідок чого папери втратили майже 50% вартості.

Джерело: Bloomberg, Saxo

Хто ще провалив 2024 рік

Деякі технологічні компанії не змогли утримати імпульс, який отримали після пандемії через галузеві зрушення у сфері напівпровідників, пише Saxo Bank. Найяскравіший приклад — це Intel, вартість акцій якого зменшилася на понад 60% за рік.

Високі відсоткові ставки створили складні умови для поновлюваної енергетики. Через це папери виробника обладнання для сонячного виробництва електроенергії Enphase Energy подешевшали майже на 48%.

Слабкий попит у автомобільному та промисловому секторах негативно позначився на хімічній компанії Celanese, чиї акції втратили у 2024 році приблизно 57% вартості.

На що звернути увагу інвестору у 2025 році

Наступного року збережуться більшість трендів 2024 року, вважає Saxo Bank. Проте у сектору охорони здоров'я він бачить потенціал для зростання: інновації у сфері штучного інтелекту, боротьба із зайвою вагою та онкологічними захворюваннями відкривають довгострокові інвестиційні можливості, вважає кредитна організація.

Споживчий ринок США також переживає зрушення: покупці все частіше схиляються до вибору дешевших товарів і послуг, зазначив Saxo. Він радить інвесторам стежити за тими ритейлерами, які швидко адаптуються до нових економічних реалій та зміни споживчих переваг.

Контекст

Saxo Bank зафіксував список головних акцій, що програли за рік, станом на 20 грудня — до різдвяної паузи в роботах бірж США і початку традиційного «ралі Санта-Клауса» — підйому ринку наприкінці року і початку наступного.