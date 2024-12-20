У листопаді зростання ВВП сповільнилось до 0,7% — ІЕД

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 грудня 2024, 19:01

У листопаді зростання ВВП сповільнилось до 0,7% — ІЕД

Темпи приросту реального ВВП сповільнились з 1,1% до попереднього року (дпр) у жовтні до 0,7% дпр у листопаді. Причина сповільнення — російські обстріли по українській енергетичній та промисловій інфраструктурі. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Темпи приросту реального ВВП сповільнились з 1,1% до попереднього року (дпр) у жовтні до 0,7% дпр у листопаді.
Фото: dia.dp.gov.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Масовані атаки призвели до повернення відчутних планових та аварійних відключень електроенергії, що зачепило як промислові підприємства, так і населення.

Водночас запуск підприємствами децентралізованих потужностей енергогенерації та можливість імпорту електроенергії підтримували стійкість бізнесу у цей час.

Виробництво електроенергії, за оцінкою, скоротилося на 5,9% дпр у листопаді, проте відновлювальні джерела частково компенсували втрати. Також обсяг імпорту електроенергії у листопаді скоротився на 9,4% до попереднього місяця — до 165 тис. МВт-год.

Найбільшу частку у структурі імпорту зайняли Словаччина (33%) та Польща (25%). Утім, з 1 грудня технічні потужності імпорту електроенергії зросли з 1700 до 2100 МВт.

Читайте також: Зростання ВВП у 2024 році становитиме 3,9%, а інфляція 9,5% — Мінекономіки

Реальна валова додана вартість (ВДВ) у переробній промисловості в листопаді зросла на 4,7% дпр порівняно зі зростанням на 5,2% дпр у жовтні.

В добувній промисловості ВДВ залишилася на рівні листопада 2023 року завдяки зростанню видобутку нафти й газу, яке компенсувало падіння видобутку вугілля та залізної руди. Так, АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» видобули в листопаді 1,2 млрд м3 газу, тоді як група «Метінвест» призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська, хоча інші ключові об'єкти шахти продовжили роботу.

Загалом шахтоуправління «Покровське» є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, який використовується для виробництва сталі.

За оцінкою ІЕД, реальна ВДВ у сільському господарстві знизилася на 7% дпр у листопаді, що дещо менше, ніж падіння на 8% дпр у жовтні.

За даними Мінагрополітики, обсяги зібраного врожаю в листопаді були нижчими за минулорічні показники, зокрема через скорочення врожаю кукурудзи внаслідок нижчої врожайності та швидшого збирання у попередні місяці. Водночас урожай буряка та олійних культур був близьким до торішнього. Ситуація у тваринництві дещо погіршилася.

Реальна ВДВ у торгівлі, за нашими розрахунками, продовжила зростати — на 5,6% дпр у листопаді проти 6,2% дпр у жовтні — завдяки зростанню доходів від оплати праці. Це стимулювало роздрібну торгівлю, хоча оптова торгівля відновлювалась повільніше.

ВДВ у транспорті, за оцінкою ІЕД, зросла на 8% дпр, однак російські обстріли портів та залізничної інфраструктури на підході до них мали негативний вплив на сектор.

Натомість відсутність блокування кордону польськими протестувальниками підтримала зростання транспортної галузі у листопаді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами