МВФ прогнозує покращення ВВП України у 2026-2027 роках

Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року та 2,5−3,5% — наступного та водночас спрогнозував відчутне покращення у 2026−2027 роках. Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ.

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За даними Фонду, реальний ВВП України цьогоріч може досягти 4% зі зниженням до 2,5−3,5% наступного року.

Економіка України у 2024 році зростає суттєвіше, ніж очікував МВФ, у тому числі завдяки стійкості країни до енергетичних шоків. Фонд очікує уповільнення економічного зростання у 2025 році, передусім через складну ситуацію на ринку праці, а також наслідки атак росії на українську енергетичну інфраструктуру та збереження високого рівня невизначеності. Водночас МВФ зазначає, що ризики для прогнозу залишаються надзвичайно високими.

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Також зазначається, що останнім часом в Україні спостерігається зростання інфляції — в основному через ціни на продукти харчування, у той час як інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні.

Прогноз на 2026−2027 роки

У МВФ очікують, що зростання ВВП України у 2026−2027 роках збільшиться — до 5,3% та 4,5% відповідно. Причому база таких розрахунків не деталізується.