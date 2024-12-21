НБУ за тиждень продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з 2022 року

Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $1 417,6 млн. Чистий продаж валюти становив $1 417,4 млн проти $1 075,65 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $341,75 млн.

Зазначимо, що це найбільший обсяг проданої валюти за тиждень з травня 2022 року, тоді НБУ продав $1 431,61 млн, а чистий продаж становив $1 424,11 млн.

З початку 2024 року НБУ на міжбанку: