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21 грудня 2024, 10:04

НБУ за тиждень продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з 2022 року

Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $1 417,6 млн. Чистий продаж валюти становив $1 417,4 млн проти $1 075,65 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $1 417,6 млн.
Фото: НБУ

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $341,75 млн.

Зазначимо, що це найбільший обсяг проданої валюти за тиждень з травня 2022 року, тоді НБУ продав $1 431,61 млн, а чистий продаж становив $1 424,11 млн.

З початку 2024 року НБУ на міжбанку:

  • купив $126,02 млн;
  • продав $32 942,64 млн;
  • чистий продаж валюти — $32 816,62 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
asdf2024
asdf2024
21 грудня 2024, 11:16
#
Просто наш народ очень «верит» в гривну.
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
21 грудня 2024, 12:23
#
Очень странно, ведь всех арбитражников крипты, казиношников, уже прижали и ограничили. В чём же тогда дело?
+
0
w33
w33
21 грудня 2024, 12:34
#
Після мирної угоди будуть західні інвестиції і відкат курсу
+
+55
Leonid Fridman
Leonid Fridman
21 грудня 2024, 13:11
#
Західні інвестиції будуть коли у цій державі настане верховенство права. А цього навіть теоретично не вбачається.
+
0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
21 грудня 2024, 13:27
#
Почему же, Запад уже делает инвестиции — только не в улучшение наших с вами жизней, а в собственное благополучие. Или кто то еще думает, что все это оружие и др расходы — альтруизм ради нас с вами?
+
+14
Abramon
Abramon
21 грудня 2024, 12:53
#
Масове зубожіння українців.
+
+14
Андрій М***к
Андрій М***к
21 грудня 2024, 14:00
#
Зепутати і інші прикоритні вимінюють намиті бабки
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