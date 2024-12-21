Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $1 417,6 млн. Чистий продаж валюти становив $1 417,4 млн проти $1 075,65 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
21 грудня 2024, 10:04
НБУ за тиждень продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з 2022 року
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $341,75 млн.
Зазначимо, що це найбільший обсяг проданої валюти за тиждень з травня 2022 року, тоді НБУ продав $1 431,61 млн, а чистий продаж становив $1 424,11 млн.
З початку 2024 року НБУ на міжбанку:
- купив $126,02 млн;
- продав $32 942,64 млн;
- чистий продаж валюти — $32 816,62 млн.
Джерело: Мінфін
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