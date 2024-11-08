ФРС США продовжила зниження ставки

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,5−4,75%. Про це повідомляє пресслужба ФРС. Це вдруге зниження поспіль в цьому циклі — з березня 2020 року.

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Економічні показники

Зниження ключової ставки робить кредити для бізнесу та споживачів дешевшими. Це стимулює економічну активність найбільшої економіки світу.

Останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати стійкими темпами, йдеться в повідомленні ФРС.

Інфляція «домоглася прогресу» в досягненні таргету в 2%, але залишається «дещо високою». Разом з цим з початку поточного року ринок праці ослаб, безробіття зросло, але залишається низьким, зазначила ФРС.

Інфляція

Центробанк ще раз підтвердив свої цілі щодо досягнення рівня інфляції в 2% і максимальної зайнятості в довгостроковій перспективі.

FOMC вважає, що ризики для досягнення цілей у сфері зайнятості населення та інфляції збалансовані.

Комітет ФРС зазначив, що готовий скоригувати грошово-кредитну політику в разі виникнення ризиків, що можуть перешкоджати досягненню таргету з інфляції.

Що буде далі

Центробанк ухвалюватиме подальші рішення щодо базової процентної ставки залежно від статистичних даних, заявив голова ФРС Джером Пауелл на пресконференції за підсумками дводенного засідання, яке завершилося 7 листопада.

Пауелл не виключає чергового зниження ставки в грудні, але також залишає відкритою можливість того, що Федрезерв зробить паузу в помʼякшенні політики на цьому засіданні.

Наступне засідання щодо ставки відбудеться 17−18 грудня 2024 року, за його підсумками ФРС також представить оновлені макропрогнози.