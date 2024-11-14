Єврокомісія погодила виділення Україні 4 мільярдів євро в межах Ukraine Facility

Сьогодні, 14 листопада, Європейська комісія надала позитивну оцінку індикаторам, які Україна виконала у межах Плану України для Ukraine Facility передбачених для третього кварталу 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Позитивна оцінка Єврокомісії відкриває шлях до спрямування Україні другого регулярного траншу (який надається за умови виконання індикаторів) у розмірі 4 млрд євро. Рішення також має ухвалити Рада ЄС.

Україна виконала всі девʼять індикаторів, передбачені Планом України. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля.

Загалом до держбюджету вже надійшло 12,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Очікується, що наступний транш Україна отримає до кінця 2024 року.