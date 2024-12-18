15 млрд грн перерозподілять на програму «єВідновлення» для ВПО — Зеленський

Уряд ухвалив рішення перерозподілити 15 млрд грн на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Що відомо

«Уже є рішення спрямувати 15 мільярдів гривень „єВідновлення“ для ВПО. Це допоможе, на жаль, поки що не всім. Але цього року можна вже спрямувати ці кошти. Це буде приблизно 10 тисяч домогосподарств, щонайменше 30 тисяч людей. Уряд розгляне, де брати ще додаткові кошти», — сказав Глава держави.

Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію рф втратили житло.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що житло є основною потребою внутрішньо переміщених осіб і ветеранів. Вона додала, що в цьому напрямі для ветеранських сімей цьогоріч спрямували понад 10 млрд грн.

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Також під час засідання віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголосив, що пріоритет відомства — забезпечити житлом тих, хто його найбільше потребує.

На сьогодні понад 10 % житлового фонду зруйновано або пошкоджено. Без дому залишилося майже 2 млн родин, а понад 4,6 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Крім реалізації програми «єВідновлення», наступного року Мінрозвитку запускає пілотний проєкт розбудови соціального житла, який на першому етапі зможе забезпечити помешканнями щонайменше 50 тис. українців.