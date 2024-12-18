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18 грудня 2024, 9:11

15 млрд грн перерозподілять на програму «єВідновлення» для ВПО — Зеленський

Уряд ухвалив рішення перерозподілити 15 млрд грн на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Уряд ухвалив рішення перерозподілити 15 млрд грн на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб.
Фото: president.gov.ua

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Що відомо

«Уже є рішення спрямувати 15 мільярдів гривень „єВідновлення“ для ВПО. Це допоможе, на жаль, поки що не всім. Але цього року можна вже спрямувати ці кошти. Це буде приблизно 10 тисяч домогосподарств, щонайменше 30 тисяч людей. Уряд розгляне, де брати ще додаткові кошти», — сказав Глава держави.

Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію рф втратили житло.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що житло є основною потребою внутрішньо переміщених осіб і ветеранів. Вона додала, що в цьому напрямі для ветеранських сімей цьогоріч спрямували понад 10 млрд грн.

Читайте: Грошей на «єВідновлення» у проєкті бюджету-2025 немає: чи є шанс продовжити виплати

Також під час засідання віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголосив, що пріоритет відомства — забезпечити житлом тих, хто його найбільше потребує.

На сьогодні понад 10 % житлового фонду зруйновано або пошкоджено. Без дому залишилося майже 2 млн родин, а понад 4,6 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Крім реалізації програми «єВідновлення», наступного року Мінрозвитку запускає пілотний проєкт розбудови соціального житла, який на першому етапі зможе забезпечити помешканнями щонайменше 50 тис. українців.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
KValera
KValera
18 грудня 2024, 9:23
#
Все для ВПО!
Шановний кандидат! Ви зареєстровані в реєстровому переліку за програмою Житло для ВПО, яку реалізує Держмолодьжитло. Якщо Ви на даний час не маєте можливості (відсутні кошти власного внеску) або бажання отримати кредит для придбання житла; не маєте офіційних доходів або втратили свою платоспроможність; маєте граничний передпенсійний вік, просимо Вас виключитись з переліку, шляхом подання Заяви про виключення з реєстрового переліку в електронному вигляді.
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0
Три літри
Три літри
18 грудня 2024, 11:18
#
І знов кабмін вирішує питання які має вирішувати лише Верховна Рада
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