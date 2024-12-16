Торгівельні мережі хочуть зобов'язати вказувати ціну товару за кілограм чи літр

У Верховній Раді готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці. Про це написав народний депутат Дмитро Гурін в мережі X.

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Що відомо

Метою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, тобто явищем, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно. У результаті споживач отримує менше товару за ту саму ціну, що є прихованою формою інфляції, пише Ліга.

«Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобовʼязані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо», — написав депутат.

Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках були зобовʼязані вказувати ціну на літр/кг і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо. — 🇺🇦 Дмитро Гурін, нардеп (@DmytroGurinMP) December 15, 2024

Відповідну правку збираються внести до ст. 15 Закону «Про захист прав споживачів», яка гарантує право на одержання необхідної та доступної інформації про продукцію.

Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику «можна буде легко порівняти ціни за літр».

Зміни стосуватимуться усіх товарів, які міряються літрами, кілограми, метрами квадратними, метрами погонними, написав депутат.