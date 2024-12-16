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16 грудня 2024, 11:45

Торгівельні мережі хочуть зобов'язати вказувати ціну товару за кілограм чи літр

У Верховній Раді готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці. Про це написав народний депутат Дмитро Гурін в мережі X.

У Верховній Раді готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Метою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, тобто явищем, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно. У результаті споживач отримує менше товару за ту саму ціну, що є прихованою формою інфляції, пише Ліга.

«Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобовʼязані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо», — написав депутат.

Відповідну правку збираються внести до ст. 15 Закону «Про захист прав споживачів», яка гарантує право на одержання необхідної та доступної інформації про продукцію.

Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику «можна буде легко порівняти ціни за літр».

Зміни стосуватимуться усіх товарів, які міряються літрами, кілограми, метрами квадратними, метрами погонними, написав депутат.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+147
Я_ __
Я_ __
16 грудня 2024, 11:52
#
Ну, на папері така ініціатива виглядає добре, наче слушна ініціатива
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 грудня 2024, 11:55
#
Теперь и у пива будет две цены…
+
+15
gorobezus
gorobezus
16 грудня 2024, 11:59
#
В Ашане такое давно есть или было (давно не заходил)
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
16 грудня 2024, 12:07
#
Колбаса и сыр теперь будет не за 100 г, а за кг, можно заодно и курсы валют разрешить вывешивать, чтоб у людей вопросов не возникало почему так дорого
+
+59
BrutForce
BrutForce
16 грудня 2024, 12:29
#
В Європі давно так — дуже зручно щоб не перераховувати ціну в залежності від пакування.
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