США оголосили пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Що увійшло до пакету

Сполучені Штати в понеділок, 2 грудня, оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги загальною вартістю $725 мільйонів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, пише «Європейська правда».

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Що відомо про допомогу

Нова військова допомога, за словами Блінкена, надається в межах раніше застосованого президентом США повноваження на використання запасів Міністерства оборони (програма PDA).

До складу пакета входять:

ракети Stinger

засоби протидії безпілотникам

боєприпаси для систем HIMARS

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси

дрони

протипіхотні міни

протитанкові комплекси Javelin і AT-4

протитанкові ракети TOW

стрілецька зброя і боєприпаси

обладнання та боєприпаси для підривних робіт

«обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури».

«Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єдналися, щоб забезпечити Україні засоби, необхідні для захисту від російської агресії», — підкреслив держсекретар.

Цей пакет знаменує собою різке збільшення обсягу зброї, надісланої в межах використання Байденом програми PDA. Попередні оголошення про використання PDA зазвичай становили від $125 до $250 мільйонів.

За оцінками, Байден має від $4 до $5 млрд за програмою PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, хоче використати до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.