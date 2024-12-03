Сполучені Штати в понеділок, 2 грудня, оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги загальною вартістю $725 мільйонів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, пише «Європейська правда».
США оголосили пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Що увійшло до пакету
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Що відомо про допомогу
Нова військова допомога, за словами Блінкена, надається в межах раніше застосованого президентом США повноваження на використання запасів Міністерства оборони (програма PDA).
До складу пакета входять:
- ракети Stinger
- засоби протидії безпілотникам
- боєприпаси для систем HIMARS
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси
- дрони
- протипіхотні міни
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4
- протитанкові ракети TOW
- стрілецька зброя і боєприпаси
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт
- «обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури».
«Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єдналися, щоб забезпечити Україні засоби, необхідні для захисту від російської агресії», — підкреслив держсекретар.
Цей пакет знаменує собою різке збільшення обсягу зброї, надісланої в межах використання Байденом програми PDA. Попередні оголошення про використання PDA зазвичай становили від $125 до $250 мільйонів.
За оцінками, Байден має від $4 до $5 млрд за програмою PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, хоче використати до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.
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