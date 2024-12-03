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3 грудня 2024, 8:21

США оголосили пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Що увійшло до пакету

Сполучені Штати в понеділок, 2 грудня, оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги загальною вартістю $725 мільйонів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, пише «Європейська правда».

Сполучені Штати в понеділок, 2 грудня, оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги загальною вартістю $725 мільйонів.
Фото: depositphotos

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Що відомо про допомогу

Нова військова допомога, за словами Блінкена, надається в межах раніше застосованого президентом США повноваження на використання запасів Міністерства оборони (програма PDA).

До складу пакета входять:

  • ракети Stinger
  • засоби протидії безпілотникам
  • боєприпаси для систем HIMARS
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси
  • дрони
  • протипіхотні міни
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4
  • протитанкові ракети TOW
  • стрілецька зброя і боєприпаси
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт
  • «обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури».

«Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єдналися, щоб забезпечити Україні засоби, необхідні для захисту від російської агресії», — підкреслив держсекретар.

Цей пакет знаменує собою різке збільшення обсягу зброї, надісланої в межах використання Байденом програми PDA. Попередні оголошення про використання PDA зазвичай становили від $125 до $250 мільйонів.

За оцінками, Байден має від $4 до $5 млрд за програмою PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, хоче використати до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smerch747
Smerch747
3 грудня 2024, 9:52
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Виглядає так наче ухилянти основні патріоти України. Вони не зменшують демографію держави і провокують на посилення допомоги Заходу. Особиста думка…
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