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12 грудня 2024, 11:54

Мільйон доларів на інавгурацію: Цукерберг налагоджує стосунки з Трампом

Компанія Meta Platforms Inc. пожертвувала $1 млн до інавгураційного фонду Дональда Трампа, намагаючись налагодити позитивні відносини з адміністрацією після напруженої історії. Про це пише Bloomberg.

Компанія Meta Platforms Inc.

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Що відомо

Як пише видання, хоча пожертва і невелика, Meta не робила цього для президента Джо Байдена чи попереднього терміну Трампа. Представник Meta підтвердив пожертву, але відмовився від подробиць.

Цукерберг — один із кількох впливових керівників технологічних компаній та венчурних капіталістів, які після критики Трампа, тепер, коли він повертається до Білого дому, постаралися побудувати міцніші стосунки.

Передісторія

Після штурму Капітолія 6 січня 2021 року Facebook забанив Трампа, пояснивши це тим, що його посади заохочували насильство. На початку 2023 року акаунти колишнього президента у Facebook та Instagram були відновлені, але з певними обмеженнями. У липні Meta зняла ці обмеження.

Сам Трамп у своїй книжці «Врятувати Америку», що вийшла в 2024 році, пообіцяв Цукербергу, що той «проведе залишок свого життя у в'язниці», якщо знову спробує «зробити щось незаконне», як і інші, «хто здійснить шахрайство на президентських виборах 2024 року». року".

Трамп мав на увазі пожертву у розмірі 400 мільйонів доларів, яку Цукерберг та його дружина Прісцілла Чан виділили двом некомерційним організаціям для допомоги урядовим виборчим комісіям по всій країні під час виборів 2020 року в пандемію коронавірусу. Республіканці звинуватили Цукерберга в спробі підвищення явки демократів в штатах, що вагаються.

У кампанії 2024 року Цукерберг відмовився підтримати будь-якого кандидата, заявивши, що він «не планує» якимось чином брати участь у виборах. Однак після замаху на Трампа в липні на мітингу в Пенсільванії він відзначав реакцію Трампа на постріл, називаючи її одним із найкрутіших видовищ, які він бачив у своєму житті, а наприкінці листопада після обрання зустрівся з Трампом у резиденції у Флориді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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