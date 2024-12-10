У 2025 році вартість житла в новобудовах може зрости на 15-25% — експерт

У 2025 році залежно від стадії будівництва, регіону розташування новобудови, якості та класу об'єкта зростання цін на первинному ринку житла може скласти від 15% до 20−25%. Про це розповіла директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

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Яким буде 2025 рік для нерухомості

«2025 рік буде непростим на ринку нерухомості. З одного боку існує ціла низка об'єктивних факторів, що впливатимуть на цінову кон’юнктуру. А з іншого — купівельна спроможність громадян залишатиметься на досить низькому рівні», — зауважила експертка.

На її думку, головними факторами, що можуть позначитися на вартості житла в новобудовах, є:

Розмір інфляції. Згідно з прогнозами, у 2025 році інфляція може скласти 10% — це вплине на здорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт.

Ситуація на валютному ринку. Очікується, що середньозважений курс американського долара, до якого зазвичай «прив'язані» ціни на первинному ринку, може скласти 45 грн. Тобто порівняно з поточним роком курс долара може зрости в середньому на 10%.

Зміни в оподаткуванні. Йдеться про збільшення військового збору з 1,5% до 5% (окрім військовослужбовців та осіб прирівняних до них).

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Рівень попиту. Протягом 2025 року цілком можлива диференціація цін за кількома критеріями: 1) безпечне розташування (регіон будівництва); 2) якість ЖК, що зводиться; 3) стан зведення (+динаміка будівництва); 4) різноманіття механізмів придбання житла (іпотека, розтермінування).

«Різниця між об'єктами на початку зведення та на стадії введення в експлуатацію залежно від класу об'єкта може сягати 40%, що в принципі було типовим для „довоєнного“ ринку. Натомість ціна на „однокласові“ об'єкти в різних регіонах може відрізнятися в межах 10%: наприклад, якісна квартира комфорт-класу в Ужгороді може бути дорожчою за співмірну оселю у Дніпрі чи Полтаві — в регіонах менш безпечних для прожиття. Інакше кажучи, „націнка за безпеку“ може скласти близько 10% до наявних цін», — розповіла Бігунець.

Попит на житло

Щодо реального рівня попиту у 2025 році, то за оцінками Будівельної компанії GAZDA, лише близько 20% від тих, хто фінансово здатен придбати житло (за повну вартість, за допомогою розтермінування чи іпотеки, в тому числі за державною програмою «єОселя») вирішать вкласти кошти в первинний ринок житла.

У компанії зазначили, що замалий рівень попиту може значно посилити конкуренцію на первинному ринку, особливо у відносно безпечних регіонах таких, як Закарпаття, Львівщина, Буковина, Київщина. Девелопери можуть запропонувати покупцям більш лояльні умови придбання, а за низкою параметрів якісніше житло, ніж конкуренти.

Крім того, як твердять у будівельній компанії, на ринку вже з’явилися спеціальні пропозиції, що передбачають більш вигідні умови придбання житла для ветеранів війни.

Що буде з цінами

За словами експерта, у другій половині 2025 року цінове зростання вартості житла на первинному ринку може дещо загальмуватися. Це може бути пов’язано, як з очікуваним зниженням інфляції, так і з «воєнними» обставинами (наприклад, в разі закінчення «гарячої» фази війни). Тому, як прогнозує експертка, основні цінові зміни можуть статися впродовж 6−9 місяців.

«2025 рік стане логічним продовженням „дистресу“ на первинному ринку. Однак, згідно з макроекономічними прогнозами, варто розраховувати, що, починаючи з 2026 року, економічна ситуація значно покращиться, що позначиться не лише на темпах будівництва, а й на обсягах продажів», — підсумувала Бігунець.