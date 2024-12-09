Ціни на ринку нерухомості стрімко зросли. Як змінилася вартість житла в Україні

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом осені зросла майже у кожній області України. Найбільш стрімкий ріст цін аналітики відзначили у Рівненській, Миколаївській, Закарпатській та Вінницькій областях. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 341 за м². Про це йдеться у дослідженні DIM .RIA та Асоціація фахівців з нерухомості України.

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Первинний ринок

Пропозиція

Станом на кінець листопада 2024 активними є відділи продажів у 77% новобудов. За осінній період в Україні здали в експлуатацію 40 новобудов на 72 секції: з них найбільше у Київській області (без урахування м. Києва) — 12 новобудов, у Львівській області — 8 новобудов, у столиці — 5 обʼєктів.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом осені зросла майже у кожній області України. Найбільш стрімкий ріст цін аналітики відзначили у Рівненській, Миколаївській, Закарпатській та Вінницькій областях: +5−7% у доларі за три місяці. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 341 за м².

Попит

Протягом осені аналітики DIM.RIA відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла серед користувачів у центральних та деяких західних областях. Найбільше порівняно з літом кількість пошукових запитів, повʼязаних з новобудовами, зросла у Черкаській області (+15%).

Вторинний ринок

Ціна

Восени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.

Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. — у Шевченківському.

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області — $64 тис.

Інтерес

У вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області — на 3% більше.