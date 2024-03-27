Україна отримає $100 млн від Банку Розвитку Ради Європи на компенсацію за знищене житло

Україна отримає $100 млн від Банку Розвитку Ради Європи в рамках проєкту «HOME. Компенсація за знищене майно», який було затверджено Адміністративною Радою 25−26 березня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Куди спрямують кошти

Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари отримають компенсацію за знищене внаслідок збройної агресії рф житло, у вигляді сертифікатів на його придбання.

«Житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни — збитки оцінюються майже у $50 млрд. Ефективна реалізація проєкту HOME допоможе Уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки, яких було зруйновано або пошкоджено. У рамках проєкту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію та якнайшвидше повернутись до звичного життя», — зазначила Ольга Зикова.