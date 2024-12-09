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9 грудня 2024, 17:43

Ринок праці сповільнюється. Кого шукають роботодавці

У листопаді ринок праці почав сповільнюватися під впливом сезонних чинників. Однак кількість вакансій все ще впевнено тримається вище позначки в 100 000 пропозицій роботи, а шукачі не менш активно надсилають резюме. Про це йдеться в дослідженні сайту з працевлаштування Work.ua.

У листопаді ринок праці почав сповільнюватися під впливом сезонних чинників.
Фото: depositphotos

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Кількість вакансій зростає

У листопаді роботодавці розмістили на Work.ua 109 467 пропозицій роботи. Це на 7% менше, ніж було в жовтні. Така тенденція повторює сценарій 2021 року — тоді в останній місяць осені розмістили понад 109 000 вакансій. Тож ситуація на ринку праці відповідає сезонним тенденціям. За такого сценарію наступні декілька місяців кількість вакансій скорочуватиметься.

Серед областей-лідерів за кількістю вакансій також спостерігаємо падіння, що є цілком синхронним із загальною ситуацією. Найбільш значущим є зменшення пропозицій роботи на Одещині (-10%). Припускаємо, це повʼязано з особливо масштабними проблемами з електроенергією, які відбулися через масовану атаку.

Читайте: Ринок праці набирає надзвукову швидкість. Кого шукають роботодавці

Щомісяця Work.ua досліджує, які категорії мають найбільше пропозицій роботи. Це дає змогу зрозуміти реальні потреби ринку. У листопаді першість знов мала категорія «Робочі спеціальності, виробництво» — 19 554 вакансій, що на 7% менше до жовтня.

Загалом у десятці категорій-лідерів бачимо падіння пропозицій роботи. Найбільше просіли «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (-15%) і «Сфера обслуговування» (-13%).

Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала «Охорона, безпека». Це позначилося і на посадах, які стали більш затребуваними в листопаді: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуги взводу, зв’язківець, мінометник.

Ще один виняток із загальної тенденції падіння — це приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам. Це новий функціонал на сайті Work.ua, з яким роботодавці продовжують знайомитися. Тому в жовтні таких вакансій було лише 990, в листопаді — вже 2 920.

Конкуренція зростає

У листопаді на сайті Work.ua на 5% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Проте через те, що й роботи поменшало, показник середньої кількості відгуків на вакансію на місяць зріс. На позитивну динаміку також вплинули певні технічні рішення, над якими постійно працює Work.ua.

Конкуренція зросла навіть там, де Work.ua стабільно фіксує найнижчі цифри: у Закарпатській, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях.

Найконкурентнішими посадами були директ-менеджер і спеціаліст чату — це посади, що передбачають спілкування з клієнтами компанії в соціальних мережах чи службі підтримки. Конкуренція за ці посади у 20−30 разів перевищує середні показники.

Кому готові платити понад 40 000 грн

У листопаді розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні). Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

  • «Охорона, безпека» — 70 000 грн, +17%;

  • «Нерухомість» — 44 000 грн, +10%;

  • «Продаж, закупівля» — 30 000 грн, +9%.

Натомість на 2% зменшився пропонований дохід у категорії «Юриспруденція» — до 20 000 грн.

На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів.

Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам: брокер (60 000 грн), медіабайєр (58 250 грн), ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), рієлтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медіапродюсер (41 250 грн), автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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