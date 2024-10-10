Ринок праці набирає надзвукову швидкість. Кого шукають роботодавці

Роботодавці рішуче налаштовані на продуктивний бізнес-сезон і знову розмістили рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Проте зарплати у вересні не зросли. Про це йдеться в аналітиці Work.ua.

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Що відбувається на ринку праці

У вересні сезон активного найму не просто стартував, а зробив це із надзвуковою швидкістю. Роботодавці розмістили у вересні пропозицій роботи — 117 683.

Водночас активізувалися й шукачі. За кількістю пропозицій роботи ринок праці зараз повторює картину 2021 року: тоді роботодавці також розмістили понад 117 тисяч вакансій.

Проте відновлення є нерівномірним: ситуація на заході та в центрі держави значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.

У вересні найбільший приріст вакансій був у різних куточках держави: Івано-Франківській (+4%), Черкаській (+4%), Запорізькій (+4%), Волинській (+3%), Чернігівській (+2%), Вінницькій (+2%) областях.

Регіони-лідери за кількістю пропозицій роботи теж показали невеликий приріст вакансій.

Кого шукають роботодавці

Лідерство за кількістю вакансій займає категорія «Сфера обслуговування» — 21 164 пропозицій, + 3% до серпня. Помітний приріст також бачимо в категорії «Логістика, склад, ЗЕД» (+5%) і «Робочі спеціальності, виробництво» (+4%).

Дефіцит кадрів змушує роботодавців усе частіше пропонувати вакансії шукачам без досвіду. У вересні 43% від усіх вакансій були розміщені для кандидатів, які не мають досвіду роботи. Для порівняння, у вересні 2023 року їх було 36%.

Ще одна відповідь на дефіцит кадрів — збільшення кількості дистанційної роботи на 3%. Це вперше за кілька місяців у цій категорії вакансій бачимо зростання, а не падіння. Нагадаємо, що саме за віддалені вакансії шукачі конкурують найактивніше.

Але найбільший ріст в окремих категоріях вакансій бачимо серед пропозицій роботи з бронюванням — аж +16% до серпня.

Зарплати завмерли

У вересні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, не змінився, і складав 21 500 грн. Мінімальний зсув зарплатної медіани бачимо в деяких областях — Київській (24 000 грн), Львівській (21 500 грн), Харківській (19 170 грн).

Також бачимо зростання зарплат у деяких категоріях:

«Охорона, безпека» — 45 000 грн, +13% до серпня;

«Страхування» — 25 000 грн, +5%;

«Управління персоналом, HR» — 25 000 грн, +4%;

«Телекомунікації та зв'язок» — 24 980 грн, +4%;

«Будівництво, архітектура» — 26 000 грн, +4%.

Найприбутковішими професіями (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) є ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), бурильник, медіапродюсер, рієлтор, тонувальник (40 000 грн).