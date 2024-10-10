Ринок праці набирає надзвукову швидкість. Кого шукають роботодавці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 жовтня 2024, 18:36

Ринок праці набирає надзвукову швидкість. Кого шукають роботодавці

Роботодавці рішуче налаштовані на продуктивний бізнес-сезон і знову розмістили рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Проте зарплати у вересні не зросли. Про це йдеться в аналітиці Work.ua.

Роботодавці рішуче налаштовані на продуктивний бізнес-сезон і знову розмістили рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку праці

У вересні сезон активного найму не просто стартував, а зробив це із надзвуковою швидкістю. Роботодавці розмістили у вересні пропозицій роботи — 117 683.

Водночас активізувалися й шукачі. За кількістю пропозицій роботи ринок праці зараз повторює картину 2021 року: тоді роботодавці також розмістили понад 117 тисяч вакансій.

Проте відновлення є нерівномірним: ситуація на заході та в центрі держави значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.

У вересні найбільший приріст вакансій був у різних куточках держави: Івано-Франківській (+4%), Черкаській (+4%), Запорізькій (+4%), Волинській (+3%), Чернігівській (+2%), Вінницькій (+2%) областях.

Регіони-лідери за кількістю пропозицій роботи теж показали невеликий приріст вакансій.

Кого шукають роботодавці

Лідерство за кількістю вакансій займає категорія «Сфера обслуговування» — 21 164 пропозицій, + 3% до серпня. Помітний приріст також бачимо в категорії «Логістика, склад, ЗЕД» (+5%) і «Робочі спеціальності, виробництво» (+4%).

Дефіцит кадрів змушує роботодавців усе частіше пропонувати вакансії шукачам без досвіду. У вересні 43% від усіх вакансій були розміщені для кандидатів, які не мають досвіду роботи. Для порівняння, у вересні 2023 року їх було 36%.

Ще одна відповідь на дефіцит кадрів — збільшення кількості дистанційної роботи на 3%. Це вперше за кілька місяців у цій категорії вакансій бачимо зростання, а не падіння. Нагадаємо, що саме за віддалені вакансії шукачі конкурують найактивніше.

Але найбільший ріст в окремих категоріях вакансій бачимо серед пропозицій роботи з бронюванням — аж +16% до серпня.

Зарплати завмерли

У вересні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, не змінився, і складав 21 500 грн. Мінімальний зсув зарплатної медіани бачимо в деяких областях — Київській (24 000 грн), Львівській (21 500 грн), Харківській (19 170 грн).

Також бачимо зростання зарплат у деяких категоріях:

  • «Охорона, безпека» — 45 000 грн, +13% до серпня;
  • «Страхування» — 25 000 грн, +5%;
  • «Управління персоналом, HR» — 25 000 грн, +4%;
  • «Телекомунікації та зв'язок» — 24 980 грн, +4%;
  • «Будівництво, архітектура» — 26 000 грн, +4%.

Найприбутковішими професіями (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) є ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), бурильник, медіапродюсер, рієлтор, тонувальник (40 000 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає nsns3212 и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами