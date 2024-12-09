На ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст — у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях. Про це йдеться у дослідженні DIM.RIA та Асоціації фахівців з нерухомості.
Ринок оренди житла в Україні: Найдорожчою локацією залишається Київ
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Що з цінами на оренду
Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.
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Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.
За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському — за 12 тис. грн, у Дніпровському — за 13.
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