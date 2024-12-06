Де українці зберігають гроші та яку валюту обирають — рейтинг банків

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 332 млрд гривень. Більше третини вкладів у жовтні 2024 року (35,8%) були у доларах та євро . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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Рейтинг банків за вкладами

За даними Нацбанку, в державному Приватбанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 501,7 млрд грн. На другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 206,8 млрд грн, на третьому приватний Універсал Банк — 8,9 млн вкладників, сума — 98,6 млрд грн.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 76,6 млрд грн та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 60,5 млрд грн.

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Валюта вкладів

За даними регулятора, на 1 листопада 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,4 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 59,1 млн вкладів на 477 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.

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