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6 грудня 2024, 14:05

Де українці зберігають гроші та яку валюту обирають — рейтинг банків

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 332 млрд гривень. Більше третини вкладів у жовтні 2024 року (35,8%) були у доларах та євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 332 млрд гривень.
Фото: НБУ

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Рейтинг банків за вкладами

За даними Нацбанку, в державному Приватбанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 501,7 млрд грн. На другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 206,8 млрд грн, на третьому приватний Універсал Банк — 8,9 млн вкладників, сума — 98,6 млрд грн.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 76,6 млрд грн та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 60,5 млрд грн.

Читайте також: В Україні відкрито нову схему мінімізації податку з депозитних доходів

Валюта вкладів

За даними регулятора, на 1 листопада 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,4 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 59,1 млн вкладів на 477 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 грудня 2024, 14:46
#
Я обираю гривню і шаг, я вірю телемарафону і Міністерству національної єдності
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0
TattiReuven
TattiReuven
6 грудня 2024, 16:47
#
Лучше нигде не хранить. Так по минимуму на текущем счёте в валюте. А тратить побольше на путешествия, хорошие концерты, хороший отдых в дорогом отеле.

Война началась, все изменилось.
Мир меняется. Нет ничего постоянного, кроме впечатлений и воспоминаний
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