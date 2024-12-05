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5 грудня 2024, 15:27

НБУ відніс Комінвестбанк до неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний інвестиційний банк» до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний інвестиційний банк» до категорії неплатоспроможних.

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Зазначається, що частка фінансової установи на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків станом на 1 листопада 2024 року. Відповідно віднесення Комінвестбанку до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України.

Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням Комінвестбанку своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

8 серпня 2024 року правління НБУ, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести Комінвестбанк до категорії проблемних.

Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення Комінвестбанком ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, за такими виявленими ознаками: неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками, та недостатність доходів банку, що створює ризик майбутніх зменшення регулятивного капіталу банку та порушення встановлених НБУ пруденційних нормативів капіталу, а також виявлення систематичного подання та оприлюднення недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

НБУ встановив, що з дня віднесення Комінвестбанку до категорії проблемних банк продовжує здійснювати ризикову діяльність та систематично подавати і оприлюднювати недостовірну інформацію та звітність з метою приховування свого реального фінансового стану, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Що буде з вкладниками банку

Регулятор зазначив, що кожен вкладник Комінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам Комінвестбанку станом на 21 листопада 2024 року становить 432 млн грн.

Станом на 4 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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NN NN
NN NN
5 грудня 2024, 15:38
#
Я думав комін банк і чуть серце не остановилось
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