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5 грудня 2024, 11:17

Кого найближчим часом замінить ШІ, а кому він не загрожує

Штучний інтелект отримує все більшу вагу у світовій економіці. Щорічне зростання його галузей найближчими роками оцінюється у 37%, а за декілька років ринок ШІ сягне $407 млрд. Як нові технології впливатимуть на ринок праці та наше життя, розповів CEO у DevRain Олександр Краковецький.

Штучний інтелект отримує все більшу вагу у світовій економіці.

Почав читати курс із AI-assisted software development для ізраїльтян. До цього було декілька великих ІТ і не-ІТ компаній. Декілька думок:

1. Я не вірю, що ШІ забере роботу в розробників програмного забезпечення — зараз все доволі складно, динамічно, і більшість роботи — це інтеграція.

2. Не вірю, що сильно торкнеться DevOps, бо складність роботи тільки зростає.

3. Під удар підпадуть technical writers, QA, розробники плагінів, модулів.

4. Але ті ж QA зможуть легше перейти в Automated QA та UI-automated QA.

5. SEO отримають новий виток розвитку, коли пошук повністю стане генеративним.

6. Data & AI Fundamentals будуть must have для всіх.

7. Менеджери, починаючи з середньої ланки, повинні будуть вміти тренувати прості ML-моделі. Співробітники — знати якусь із low/no code automation tool.

8. Організації матимуть власні OneLake/Data Warehouse. І це стане результатом справжньої digital transformation.

9. Уже зараз є з десяток інструментів, які роблять узагальнення нарад. Зовсім незабаром це буде commodity, і буде дивно для цього використовувати сторонній інструмент.

10. Відеокурси будуть записані за допомогою цифрових аватарів і озвучення (навіть голосом лектора). Зараз це займає купу часу і є дорогим у продакшні.

11. У певний момент ніхто не зможе відрізнити текст/зображення (трохи пізніше — відео), які створив ШІ. Питання відходу від старих підходів — питання часу.

12. Фундаментальна освіта важлива як ніколи. І ціна хорошого ментора/спікера/лектора зросте. Значно.

13. ШІ зможе генерувати нове знання і робити те, що ми називаємо процесом «міркування».

14. Один із наступних кроків великих мовних моделей — це додавання особистості + політичного світогляду. У кожної політичної партії буде своя тонко налаштована (fine-tuned) модель, коли це стане commodity. А це незабаром.

15. Верифікована база знань у певній тематиці стане найбільшою цінністю.

16. Генеративний ШІ додасть великий пласт роботи розробникам.

17. Генеративний ШІ додасть багато клопоту стартапам та інноваторам, бо з використанням ген ШІ вартість реплікації буде прямувати до 0.

18. Інженерія запитів (prompt engineering) буде базовим навиком. На рівні зі знанням Excel й іноземної мови.

19. PMs здебільшого поки що не готові до зміни парадигми і приходу генеративного ШІ. Замовники — поки що теж. Тому буде певна інерція і ще декілька років будуть клепати сайти і застосунки «as usual». Потім зрозуміють, що даремно, але це буде потім.

20. Освіта співробітників навичкам роботи зі ШІ стає майже єдиним способом продовжити конкуренцію.

21. ПРАВИЛЬНЕ використання технологій і ШІ — драйвер ШВИДКОГО зростання там, де є процеси, персонал, бачення, бажання.

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22. Університети та інші навчальні заклади отримали унікальний шанс повернути інтерес до базового навчання і стати фундаментом для бізнесу та інновацій. Приватні ініціативи не зможуть задовольнити попит, тому університети мають зараз всіма силами використовувати ці можливості.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ranet
Ranet
5 грудня 2024, 14:41
#
Статья написана AI. ПМС — зашел.
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