Google працює над створенням ШІ з навичками мислення — Bloomberg

Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту (ШІ), яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до OpenAI o1. Про це повідомляє Bloomberg.

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За останні місяці кілька команд Google досягли прогресу в розробці програмного забезпечення для логічного мислення ШІ. Такі програми більш вправні у вирішенні багатоетапних задач у таких галузях, як математика та комп’ютерне програмування.

Дослідники штучного інтелекту знаходяться у пошуках наступного значного кроку вперед у цій технології.

Згідно з джерелом, для цього компанія використовує техніку, також відому як підказки ланцюжка думок (CoT). Цей метод допомагає великим мовним моделям (LLM) слідувати процесу міркування при вирішенні складних задач.

У цій техніці, вперше впровадженій Google, програмне забезпечення робить паузу на кілька секунд, перш ніж відповісти на письмову підказку, тоді як за кадром і непомітно для користувача розглядає ряд пов’язаних підказок, а потім підсумовує те, що здається найкращою відповіддю.

Конкуренція з OpenAI

Google і OpenAI ведуть напружену боротьбу за домінування в галузі штучного інтелекту, особливо після випуску ChatGPT від OpenAI, популярного чат-бота, який, на думку деяких інвесторів, з часом позбавить потреби в пошуку Google.

Google зробила кілька кроків, щоб відновити лідерство, зокрема об'єднала свої провідні дослідницькі лабораторії, щоб сформувати підрозділ Google DeepMind і зміцнила відносини між дослідниками та командами продуктів.

Проте пошуковий гігант продовжує рухатися повільніше, коли справа доходить до випуску продуктів штучного інтелекту.

Незважаючи на повільніші темпи запуску продуктів, Google залишається потужним гравцем, сказав Орен Етціоні, досвідчений дослідник штучного інтелекту, який заснував некомерційну організацію TrueMedia.org, яка займається боротьбою з політичною дезінформацією.

«Технічні можливості Google завжди були на найвищому рівні. Вони просто більш консервативні в розгортанні продуктів. Це марафон, і в цих перегонах перемогти може кожен», — заявив Етціоні.

У липні 2024 року Google представила AlphaProof, що спеціалізується на розв’язанні математичних задач. Також компанія випустила оновлену версію AlphaGeometry 2, орієнтовану на геометричні завдання.

Обидві програми успішно впоралися з більшістю завдань Міжнародної математичної олімпіади.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що OpenAI представила нову ШІ-модель o1 для розв'язання складних задач.