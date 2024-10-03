Google працює над створенням ШІ з навичками мислення — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 жовтня 2024, 14:12

Google працює над створенням ШІ з навичками мислення — Bloomberg

Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту (ШІ), яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до OpenAI o1. Про це повідомляє Bloomberg.

Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту (ШІ), яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до OpenAI o1.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За останні місяці кілька команд Google досягли прогресу в розробці програмного забезпечення для логічного мислення ШІ. Такі програми більш вправні у вирішенні багатоетапних задач у таких галузях, як математика та комп’ютерне програмування.

Дослідники штучного інтелекту знаходяться у пошуках наступного значного кроку вперед у цій технології.

Згідно з джерелом, для цього компанія використовує техніку, також відому як підказки ланцюжка думок (CoT). Цей метод допомагає великим мовним моделям (LLM) слідувати процесу міркування при вирішенні складних задач.

У цій техніці, вперше впровадженій Google, програмне забезпечення робить паузу на кілька секунд, перш ніж відповісти на письмову підказку, тоді як за кадром і непомітно для користувача розглядає ряд пов’язаних підказок, а потім підсумовує те, що здається найкращою відповіддю.

Конкуренція з OpenAI

Google і OpenAI ведуть напружену боротьбу за домінування в галузі штучного інтелекту, особливо після випуску ChatGPT від OpenAI, популярного чат-бота, який, на думку деяких інвесторів, з часом позбавить потреби в пошуку Google.

Google зробила кілька кроків, щоб відновити лідерство, зокрема об'єднала свої провідні дослідницькі лабораторії, щоб сформувати підрозділ Google DeepMind і зміцнила відносини між дослідниками та командами продуктів.

Проте пошуковий гігант продовжує рухатися повільніше, коли справа доходить до випуску продуктів штучного інтелекту.

Незважаючи на повільніші темпи запуску продуктів, Google залишається потужним гравцем, сказав Орен Етціоні, досвідчений дослідник штучного інтелекту, який заснував некомерційну організацію TrueMedia.org, яка займається боротьбою з політичною дезінформацією.

«Технічні можливості Google завжди були на найвищому рівні. Вони просто більш консервативні в розгортанні продуктів. Це марафон, і в цих перегонах перемогти може кожен», — заявив Етціоні.

У липні 2024 року Google представила AlphaProof, що спеціалізується на розв’язанні математичних задач. Також компанія випустила оновлену версію AlphaGeometry 2, орієнтовану на геометричні завдання.

Обидві програми успішно впоралися з більшістю завдань Міжнародної математичної олімпіади.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що OpenAI представила нову ШІ-модель o1 для розв'язання складних задач.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами