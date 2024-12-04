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4 грудня 2024, 11:44

Українці зможуть подати заяву на відшкодування збитків за злочини рф з 2025 року — Федоров

Наступного року в міжнародному Реєстрі збитків для України запустять всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих рф, зокрема, за знищене житло, пошкоджені автівки, шкоду життю та здоров’ю. Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наступного року в міжнародному Реєстрі збитків для України запустять всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих рф, зокрема, за знищене житло, пошкоджені автівки, шкоду життю та здоров’ю.
Фото: t.me/dsns_telegram

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«Зустрічався з командою міжнародного Реєстру збитків для України, проговорили результати роботи й плани на наступний рік. Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру», — зазначив Федоров.

За його словами, ще у квітні 2024 року почали збирати інформацію про знищене житло до Реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

«Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала росія Україні», — підкреслив Федоров.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

  • бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
  • артилерійський обстріл;
  • повітряна атака;
  • окупація населеного пункту;
  • руйнування Каховської ГЕС.

Нагадаємо

Торік Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України. Робота Реєстру збитків полягатиме у зборі заяв і доказів щодо відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих росією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
asdf2024
asdf2024
4 грудня 2024, 12:26
#
Реапрации чтоб получить надо победить сначала. Фёдоров видимо не в курсе))))
Опять чиновники и депутаты разворуют бюджет да и всё.
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