Вкладники банків-банкрутів недоотримали десятки мільярдів з продажу активів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав активи збанкрутілих банків за суттєво нижчою ціною, ніж їх балансова або оціночна вартість. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

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На думку служби, це призвело до втрат десятків мільярдів гривень для вкладників і кредиторів банків.

Основним завданням Фонду є повернення вкладів фізичних осіб у разі ліквідації банків. Для цього активи неплатоспроможних банків реалізуються через відкриті торги, зокрема через електронну систему «Prozorro.Продажі».

Зокрема, балансова вартість проданих активів становила 631,2 млрд грн, їх оціночна вартість — 92,3 млрд грн. Утім, фактично отримано лише 21,2 млрд грн, що складає всього 3,4% від балансової вартості та 23% від оціночної, повідомляє голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

Одна з основних проблем під час реалізації активів — знецінення їхньої вартості.

Наприклад, пул активів трьох банків було продано всього за 124,6 млн грн, тоді як оціночна вартість лише одного з них становила 228 млн грн.